Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Batı Şeria'yı şiddet sarmalına sokmak için ihlallerini artırıyor - Son Dakika
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Politika

Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Batı Şeria'yı şiddet sarmalına sokmak için ihlallerini artırıyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Batı Şeria\'yı şiddet sarmalına sokmak için ihlallerini artırıyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'yı şiddet sarmalına sokmak için ihlallerini artırmaya devam ettiğini bildirdi. İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da sükunet için yapılan çabalara meydan okuduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, uluslararası toplumun Gazze Şeridi'nde işlenen suçlara karşı etkisiz kaldığı ve İsrail'in aşırı sağcı hükümetine cesaret verdiği ifade edildi.

15.02.2024 03:41  Güncelleme: 03:42
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Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'yı şiddet sarmalına sokmak için ihlallerini artırmaya devam ettiğini bildirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hem İsrail güçleri hem de Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa çevresi başta olmak üzere Kudüs kentindeki Filistinlilere ait evleri yıkma suçlarını artırdığına işaret edilen açıklamada, "İşgalci İsrail, Batı Şeria'yı şiddet sarmalına sokmak için ihlallerini artırmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria'daki yerleşim projelerini artırmak için kaos ortamı oluşturmaya çalıştığına dikkati çekilen açıklamada, İsrail hükümetinin Batı Şeria'da sükünet için sarf edilen çabalara meydan okuduğu kaydedildi.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarla hem sivilleri öldürdüğü hem de masum insanları sürekli korkuttuğu, Yahudi yerleşimcilerin ise Filistinlilere saldırarak topraklarını gasbettiği hatırlatılan açıklamada, uluslararası toplumun Gazze Şeridi'nde işlenen soykırım suçlarına varan savaşı durdurmaktan aciz kaldığı ve bunun da İsrail'in aşırı sağcı hükümetine cesaret verdiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 576 Filistinli öldürüldü, 68 bin 291 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 233'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 570 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 395 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Batı Şeria'yı şiddet sarmalına sokmak için ihlallerini artırıyor - Son Dakika

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