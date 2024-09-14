Filistin'in Tanınması İçin Madrid Toplantısı

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Madrid'de düzenlenen Filistin konulu toplantıya katılarak, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e (BM) tam üye olması ve daha çok ülke tarafından tanınmasına yönelik girişimlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dün İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu'nun diğer üyeleriyle beraber, İspanya, Slovenya, Norveç, İrlanda ve Avrupa Birliği'nin de yer aldığı, Madrid'de düzenlenen Filistin konulu toplantıya katıldığı belirtilerek, "Toplantıda, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirmekte olduğu soykırımın ve Batı Şeria'da insanlığa karşı işlediği suçların durdurulması için atılabilecek adımlar ele alınmış, Gazze'de devam eden ateşkes görüşmeleri ve Gazze'ye yönelik insani yardım çabaları değerlendirilmiş, Filistin'in daha fazla devlet tarafından tanınması ve iki devletli çözüme ulaşılabilmesi için yapılması gerekenler görüşülmüştür. Toplantı sonunda kabul edilen ortak bildiride, Filistin'in bir an önce tanınması ve iki devletli çözüme destek verilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulunulmuş, artan uluslararası hukuk ihlallerine değinilerek, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan saldırılara son verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Ortak bildiride ayrıca, Gazze'ye acil ve kesintisiz insani yardım ulaşması gerektiği belirtilmiş ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) çalışmalarına destek beyan edilmiştir. Eylül ayı sonunda yapılacak olan BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası vesilesiyle New York'ta yeni bir toplantı yapılması kararı alınmıştır" denildi.

Bakan Fidan'ın katıldığı toplantılarda, Filistin'in BM'ye tam üye olması ve daha fazla ülke tarafından tanınmasına yönelik ortak girişimlerin artırılması gerektiğini kaydettiği aktarılarak, "Bu adımların karşısında duran ülkeler üzerinde baskı kurulmasının önemine değinmiştir. Sayın Bakanımız ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına daha fazla ülkenin müdahil olması yönünde çağrıda bulunmuştur. Türkiye, Filistin'de acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların kesintisiz bir şekilde Gazze'ye ulaşması, Filistin'in tanınması ve iki devletli çözüm yolunda gerekli adımların atılması yönünde çalışmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.