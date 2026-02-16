Filistin: İsrail'in Batı Şeria Kararı Geçersiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Filistin: İsrail'in Batı Şeria Kararı Geçersiz

16.02.2026 03:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin, İsrail'in Batı Şeria'da arazi kaydı kararını kınadı ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Filistin, İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatma kararının hukuken geçersiz olduğunu, Batı Şeria'nın ilhakını hedeflediğini belirterek, uluslararası toplumu İsrail'in uygulamaları karşısında kararlı bir duruş sergilemeye çağırdı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin, Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararı onaylamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık, uluslararası hukuka aykırı biçimde Batı Şeria'da özel mülkiyet olmayan arazilerin kamu arazisine çevrilmesinin önünü açtığını ve yerleşim ve ilhak suçunu meşrulaştırdığını belirterek kararı kınadı.

Açıklamada, Filistin topraklarına el koymayı, işgali ve hırsızlığı kolaylaştıracak yollar oluşturma ve yasa dışı yerleşimleri genişletme çabaları reddedildi.

Bakanlık, İsrail'in söz konusu adımının "hukuken batıl ve geçersiz" olduğunu, bunun ilhak sürecinin fiili başlangıcını ve Filistin devletinin dayanaklarının zayıflatılmasını teşkil ettiğini vurguladı.

Ayrıca bu adımın uluslararası hukuk düzenine ve uluslararası toplumun iradesine doğrudan bir meydan okuma olduğunu ve uluslararası barış ve güvenliğin temellerinin açık bir ihlali sayıldığını belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve tüm uluslararası tarafları, bu hızlanan ve yasa dışı tek taraflı uygulamalar karşısında "kararlı bir duruş sergilemeye", işgali caydıracak ve iki devletli çözümü ve uluslararası mutabakatı tehdit eden ilhak ve yerleşim sürecini durduracak acil adımlar atmaya çağırdı.

İsrail hükümeti, uluslararası hukuka göre işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatarak Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararı onaylamıştı.

Kararla İsrail, uluslararası hukuka aykırı biçimde Batı Şeria'da özel mülkiyet olmayan arazileri "kamu arazisine" çevirecek. Böylece, daha fazla Filistin toprağı gasbedilerek yasa dışı yeni yerleşimlerin inşasının ve İsraillilerin yerleştirilerek bölgenin Yahudileştirilmesi faaliyetlerinin önü açılacak.

Böylece İsrail, daha öncesinde yasa dışı sayılan toprak gasbını tek taraflı olarak yasal bir zemine oturtacak.

Uluslararası hukuka göre, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria, gelecekteki Filistin Devleti'nin toprağı olarak kabul ediliyor ve İsrail burada işgalci güç statüsünde bulunuyor. İşgalci gücün, işgal ettiği toprak parçasına kendi nüfusunu nakletmesi ve burada mülkiyete ilişkin değişiklik yapması ise uluslararası hukuka aykırı kabul ediliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Filistin, Politika, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Politika Filistin: İsrail'in Batı Şeria Kararı Geçersiz - Son Dakika

Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
380 yıllık camide tarihi an Birden canlandı, köylüler sevinçten dört köşe oldu 380 yıllık camide tarihi an! Birden canlandı, köylüler sevinçten dört köşe oldu
Cinnet getirip evini ateşe verdi, yarı çıplak halde itfaiye aracına engel oldu Cinnet getirip evini ateşe verdi, yarı çıplak halde itfaiye aracına engel oldu
Şanlıurfa’da çöken boş evin yanındaki 3 ev tedbiren tahliye edildi Şanlıurfa'da çöken boş evin yanındaki 3 ev tedbiren tahliye edildi
Samsun’da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem Samsun'da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem
Kartal’da takla atan araçta 2 kişi ağır yaralandı Kartal'da takla atan araçta 2 kişi ağır yaralandı

06:23
NATO ülkesi ABD’ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz
NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz
03:09
Köy evinde facia İçeri giren jandarma cansız bedenleriyle karşılaştı
Köy evinde facia! İçeri giren jandarma cansız bedenleriyle karşılaştı
00:34
Trump’ın İran’la anlaşma sağlanamazsa İsrail’e saldırı için destek vereceği iddiası
Trump'ın İran'la anlaşma sağlanamazsa İsrail'e saldırı için destek vereceği iddiası
23:13
Nuri Şahin’den Bertuğ Yıldırım’ın son durumuna ilişkin açıklama: Muhtemelen elmacık kemiği kırıldı
Nuri Şahin'den Bertuğ Yıldırım'ın son durumuna ilişkin açıklama: Muhtemelen elmacık kemiği kırıldı
22:59
Epstein skandalında Manchester United bağlantısı: Ünlü modele ahlaksız teklif
Epstein skandalında Manchester United bağlantısı: Ünlü modele ahlaksız teklif
20:57
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 06:32:52. #7.11#
SON DAKİKA: Filistin: İsrail'in Batı Şeria Kararı Geçersiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.