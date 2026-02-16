Filistin: İsrail'in Batı Şeria Kararı Geçersiz

Filistin, İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatma kararının hukuken geçersiz olduğunu, Batı Şeria'nın ilhakını hedeflediğini belirterek, uluslararası toplumu İsrail'in uygulamaları karşısında kararlı bir duruş sergilemeye çağırdı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin, Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararı onaylamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık, uluslararası hukuka aykırı biçimde Batı Şeria'da özel mülkiyet olmayan arazilerin kamu arazisine çevrilmesinin önünü açtığını ve yerleşim ve ilhak suçunu meşrulaştırdığını belirterek kararı kınadı.

Açıklamada, Filistin topraklarına el koymayı, işgali ve hırsızlığı kolaylaştıracak yollar oluşturma ve yasa dışı yerleşimleri genişletme çabaları reddedildi.

Bakanlık, İsrail'in söz konusu adımının "hukuken batıl ve geçersiz" olduğunu, bunun ilhak sürecinin fiili başlangıcını ve Filistin devletinin dayanaklarının zayıflatılmasını teşkil ettiğini vurguladı.

Ayrıca bu adımın uluslararası hukuk düzenine ve uluslararası toplumun iradesine doğrudan bir meydan okuma olduğunu ve uluslararası barış ve güvenliğin temellerinin açık bir ihlali sayıldığını belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve tüm uluslararası tarafları, bu hızlanan ve yasa dışı tek taraflı uygulamalar karşısında "kararlı bir duruş sergilemeye", işgali caydıracak ve iki devletli çözümü ve uluslararası mutabakatı tehdit eden ilhak ve yerleşim sürecini durduracak acil adımlar atmaya çağırdı.

Kararla İsrail, uluslararası hukuka aykırı biçimde Batı Şeria'da özel mülkiyet olmayan arazileri "kamu arazisine" çevirecek. Böylece, daha fazla Filistin toprağı gasbedilerek yasa dışı yeni yerleşimlerin inşasının ve İsraillilerin yerleştirilerek bölgenin Yahudileştirilmesi faaliyetlerinin önü açılacak.

Böylece İsrail, daha öncesinde yasa dışı sayılan toprak gasbını tek taraflı olarak yasal bir zemine oturtacak.

Uluslararası hukuka göre, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria, gelecekteki Filistin Devleti'nin toprağı olarak kabul ediliyor ve İsrail burada işgalci güç statüsünde bulunuyor. İşgalci gücün, işgal ettiği toprak parçasına kendi nüfusunu nakletmesi ve burada mülkiyete ilişkin değişiklik yapması ise uluslararası hukuka aykırı kabul ediliyor.