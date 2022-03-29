Filistin, İsrail'in Bölgedeki Son Hamlelerini Endişeyle Takip Ediyor - Son Dakika
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Filistin, İsrail'in Bölgedeki Son Hamlelerini Endişeyle Takip Ediyor

29.03.2022 12:12
Filistin, İsrail'in Bölgedeki Son Hamlelerini Endişeyle Takip Ediyor

RAMALLAH, 29 Mart (Xinhua) — Iştiyye, bu açıklamayı İsrail'in, güneyinde yer alan Negev çölü bölgesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve Mısır'ın dışişleri bakanlarının yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın katıldığı bir konferansa ev sahipliği sırasında yaptı. Iştiyye, "Filistin yönetimi, İsrail'in bölgede gerçekleştirdiği hamleleri ve eylemleri endişeyle takip ediyor. Bir halkın sorunları görmezden geliniyor: […]

RAMALLAH, 29 Mart (Xinhua) — Iştiyye, bu açıklamayı İsrail'in, güneyinde yer alan Negev çölü bölgesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve Mısır'ın dışişleri bakanlarının yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın katıldığı bir konferansa ev sahipliği sırasında yaptı. Iştiyye, "Filistin yönetimi, İsrail'in bölgede gerçekleştirdiği hamleleri ve eylemleri endişeyle takip ediyor. Bir halkın sorunları görmezden geliniyor: yarısı İsrail işgali altında, diğer yarısı mülteci kamplarında ve diasporada yaşıyor" dedi.

Filistin Başbakanı, İsrail'in Filistin halkının haklarını hiçe sayma, yerleşimleri genişletme, kontrol noktaları kurma ve öldürme, tutuklama ve barış fırsatlarını yok etme girişimlerinin Filistinlileri bunlara karşı koyma konusunda daha da kararlı hale getirdiğini söyledi. İsrail ile Arap normalleşmesine değinen Filistin Başbakanı, "İsrail işgaline son vermeden böyle bir normalleşmenin bir yanılsama, bir serap ve İsrail için bedava bir ödül" olduğunu söyledi.

Iştiyye, "Filistin halkı, bağımsızlık, egemenlik ve özgürlük haklarını baltalamayı amaçlayan bütün planları bozabilir" dedi. Pazar günü başlayan iki günlük konferans ile İsrail ilk kez Arap dışişleri bakanlarının katıldığı bir toplantıya ev sahipliği yaptı. İsrail kamu radyosu, altı yetkilinin, İran insansız hava araçlarının saldırıları ve diğer tehditlerle mücadele etmek için bölgesel bir savunma ittifakının kurulmasını görüşeceğini bildirdi.

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Antony Blinken, Filistin, İsrail, Mısır, Politika, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Politika Filistin, İsrail'in Bölgedeki Son Hamlelerini Endişeyle Takip Ediyor - Son Dakika


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