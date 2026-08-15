Filistin Konvoyu İçin Sınırda Eylem - Son Dakika
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Filistin Konvoyu İçin Sınırda Eylem

Filistin Konvoyu İçin Sınırda Eylem
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Şehri Nuh Platformu, Irak hükümetine Filistin konvoyunun geçişi için Habur Sınır Kapısı'nda eylem yaptı.

Şehri Nuh Platformu, Irak merkezi hükümeti tarafından İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda bekletilen Filistin konvoyunun geçişine izin verilmesi için Habur Sınır Kapısı önünde basın açıklaması ve oturma eylemi düzenledi.

Şehri Nuh Platformu ve kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Habur Sınır Kapısı önünde bir araya gelerek, Irak merkezi hükümeti tarafından İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda bekletilen Filistin konvoyunun geçişine izin verilmesi çağrısında bulundu. Basın açıklamasında, yardımların bir an önce ulaştırılmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı. Şehri Nuh Platformu öncülüğünde Habur Sınır Kapısı'nda düzenlenen eyleme çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaş katıldı. Sınır kapısı önünde oturma eylemi de gerçekleştiren grup, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye yönelik ambargo ve engellemelerine tepki gösterdi. Basın açıklamasını okuyan Şehri Nuh Platformu sözcüsü Nevzat Uysal, Gazze'ye ulaştırılmayı bekleyen acil insani yardımların ve gönüllü konvoyların bölgeden geçişinin bir an önce sağlanması gerektiğini belirtti. Uysal, bu adımın hem bölgesel istikrara katkı sağlayacağını hem de tarihi kardeşlik bağlarını daha da güçlendireceğini ifade etti. Halil İbrahim Sınır Kapısı'nın açılması çağrısında bulunan sözcü Uysal, "Şehri Nuh Platformu olarak, Irak merkezi hükümetine ve yetkililerine açıkça çağrıda bulunuyoruz. İnsani yardım konvoylarının Gazze'ye ulaşması adına, kontrolünüz altındaki Halil İbrahim Sınır Kapısı'nı derhal ve şartsız olarak açın. Mazlumlara gidecek olan ilaç, gıda ve hayati malzemelerin geçişinde her türlü bürokratik ve lojistik kolaylığı gösterin. Gün, siyasi dengelerin veya küresel aktörlerin hesaplarına göre hareket etme günü değildir. Gün, insanlık onurunu kurtarma günüdür. Sınır kapıları her ne kadar merkezi hükümetin Dışişleri Bakanlığına bağlı olsa da burada konvoyun bekletilmesi Selahaddin Eyyubi torunlarını rahatsız ediyor ve bir an önce Irak merkezi hükümet yönetimi sorumluluğunun gereğini yerine getirip bu utanç uygulamanın son bulması için kapıları açmalıdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Habur Sınır Kapısı, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Filistin, Irak, Son Dakika

Son Dakika Politika Filistin Konvoyu İçin Sınırda Eylem - Son Dakika

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