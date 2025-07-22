Filistin ve ABD'den İlişkileri Güçlendirme Adımı

Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hussein Al-Sheikh, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile bir araya geldi.

Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hussein Al-Sheikh, Filistin'in Ramallah kentinde ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile bir araya geldi. Al-Sheikh, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki savaşın durdurulması, rehinelerin serbest bırakılması ve Filistin halkına acil yardım ulaştırılmasına yönelik çabalara destek konusunda görüşmeler yapıldı. Ağır ekonomik ve mali kriz ve yerleşimci şiddeti de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki mevcut durum da ele alındı" dedi.

Görüşmede ABD-Filistin arasındaki ilişkileri güçlendirmenin yollarının da konuşulduğunu ifade eden Al-Sheikh, Huckabee ile yaptıkları görüşmede ayrıca bölgede istikrar, güvenlik ve barışın sağlanmasında ABD'nin rolünün önemini ele aldıklarını belirtti. - RAMALLAH