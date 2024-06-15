Filiz Kılıç Nevşehir'de bayramlaşma programına katıldı - Son Dakika
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Politika

Filiz Kılıç Nevşehir'de bayramlaşma programına katıldı

MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, partisinin il teşkilatının düzenlediği bayramlaşma programına katıldı. Programda Kılıç, ilçe ve belde belediye başkanları, yöneticiler ve vatandaşlarla bayramlaştı. Kılıç, bayramların birlik ve beraberliği sağlayan önemli günler olduğunu belirterek, MHP'nin camiasının her geçen gün genişlediğini ifade etti ve Genel Başkanlarından selamlarını iletti.

15.06.2024 15:59
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MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Nevşehir'de partisinin il teşkilatınca düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Kentteki bir tesiste gerçekleştirilen programda Kılıç, partisinin ilçe ve belde belediye başkanları, il, ilçe, belde yöneticileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Kılıç, buradaki konuşmasında, bayramların birlik ve beraberliğin tesisini sağlayan önemli günler olduğunu söyledi.

Camialarının her geçen gün genişlediğini vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Bayramlaşma programımız vesilesi ile uzun zamandır görmediğimiz bazı arkadaşlarımızı da gördük, mutlu olduk. Sayımız kat kat aratarak MHP ve ülkücü camia olarak başta şehrimiz olmak üzere bütün Türkiye'ye hizmet etmeye nail oluruz inşallah. Buraya gelmeden önce kendisiyle görüştüğüm Sayın Genel Başkan'ımız hepinize sevgilerini iletmemizi istediler, bayramınızı kutladı. Grup Başkanvekilliği görevimiz tevdi edildi, koşturmamız arttı. Çalışmayı seviyorum, Allah sağlık verdikçe ülkemiz için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu konuda sizlerin bizlere desteği çok önemli."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Filiz Kılıç Nevşehir'de bayramlaşma programına katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filiz Kılıç Nevşehir'de bayramlaşma programına katıldı - Son Dakika
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