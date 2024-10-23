Finike Belediye Başkanı Geyikçi, Ankara\'da Belediyeler Birliği Toplantısına Katıldı

Politika

Antalya Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısı için gittiği Ankara'da birtakım ziyaretlerde bulundu.

Finike'nin ihtiyaçları hakkında bilgi verdi

İlk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katılan Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve katılımcı belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantı öncesinde çalışmaları ve projeleri ile ilgili olarak Ekrem İmamoğlu ve Muhittin Böcek başta olmak üzere katılımcı belediye başkanlarıyla görüş alışverişinde bulunan Başkan Geyikçi, Finike'nin ihtiyaçları, talepleri ve çözüm önerileri hakkında bilgiler verdi. Finike Belediyesi olarak geçen 5 yılda önemli işlere imza attıklarını dile getiren Başkan Mustafa Geyikçi, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin de her zaman desteğini hissettiklerini dile getirdi.

Çiftçiye destek talebi

Belediyeler Birliği toplantısının ardından TBMM'de düzenlenen CHP Grup Toplantısı'na katılan Başkan Mustafa Geyikçi, burada CHP Lideri Özgür Özel'in gündeme dair açıklamalarını dinledi. Daha sonra Antalya Milletvekilleri ile bir araya gelen Başkan Mustafa Geyikçi, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ile AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu'yu ziyaret etti. İki vekil ile Finike'nin sorunlarını ve çözüm önerilerini konuşan Geyikçi, özellikle tarım alanında çiftçilere verilmesi gereken destekler konusunda yardım istedi. - ANTALYA