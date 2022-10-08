Finlandiya Başbakanı Marin: "Türkiye'nin NATO üyeliğimizi mümkün olan en kısa sürede onaylayacağını umuyoruz" - Son Dakika
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Finlandiya Başbakanı Marin: "Türkiye'nin NATO üyeliğimizi mümkün olan en kısa sürede onaylayacağını umuyoruz"

08.10.2022 00:57
Finlandiya Başbakanı Marin: "Türkiye'nin NATO üyeliğimizi mümkün olan en kısa sürede onaylayacağını umuyoruz"

Çekya'nın başkenti Prag'da gayriresmi AB Liderler Zirvesi için 27 üye bir araya geliyor.

Çekya'nın başkenti Prag'da gayriresmi AB Liderler Zirvesi için 27 üye bir araya geliyor. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, girişte gazetecilere yaptığı açıklamada, " Türkiye'nin NATO üyeliğimizi mümkün olan en kısa sürede onaylayacağını umuyoruz" dedi.

Çekya'nın başkenti Prag, gayriresmi AB Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Prag Kalesinde gerçekleştirilen zirveye 27 üye ülkenin lideri katılıyor. Zirvede Rusya'nın Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak etmesiyle ilgili ortak tavır alınması, Ukrayna'ya yardımların arttırılması, enerji krizi ve ekonomi ile ilgili ortak çözümler üretilmesi konularının ele alınması bekleniyor.

"Türkiye'nin NATO üyeliğimizi mümkün olan en kısa sürede onaylayacağını umuyoruz"

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, zirve öncesi kapıda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün gerçekleştirdiği görüşmeye yönelik Marin, "Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye'nin NATO onayı süreci hakkında görüştüm. Finlandiya'nın bir sorun olmadığını söyledi. (NATO zirvesi) Madrid'deki zirve öncesi müzakere ettik. Şimdi bu anlaşmaları yerine getiriyoruz. Türkiye'nin NATO üyeliğimizi mümkün olan en kısa sürede onaylayacağını umuyoruz" dedi. İsveç ile Türkiye arasındaki görüşmeler hakkında ise yorum yapmak istemeyen Marin, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya aynı anda katılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu durum, Avrupa'nın kuzeyinin güvenliği ile alakalı" diye konuştu.

"Ukrayna'nın daha fazla silaha ve tanka ihtiyacı var"

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberto Metsola ise zirvenin gündemine değinerek, "Ukrayna'nın daha fazla silaha ve tanka ihtiyacı var. AB üye devletleri olarak Rusya'nın mevcut durumu daha da tırmandırdığı bu dönemde Ukrayna'ya bunları sağlayabiliriz. AB, Ukrayna'nın savaşı kazanmasına yardım etmeli" dedi. Metsola ayrıca AB'nin yaşanan enerji kriziyle ilgili olarak fiyat spekülasyonunu durdurmanın ve ülkelerin büyüklüğü ne olursa olsun ortak bir çözüm benimsemesinin gerektiğini söyledi.

"Burada yapılacak görüşmeler, iki hafta içinde Brüksel'de yapılacak resmi toplantı için hazırlık niteliğinde"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, "Bugün toptan gaz alımlarında bir tavan fiyatı belirlenmesinin değişkenlerini tartışacağız. Fakat burada bir karar alınmayacak. Burası bu konu ile ilgili ilk adımın atılacağı yerdir. Burada yapılacak görüşmeler, iki hafta içinde Brüksel'de yapılacak olan resmi toplantı için bir hazırlık niteliğindedir" dedi.

"AB liderleri Ukrayna'ya silah yardımı için daha fazla bütçeyi onaylamalı"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise, "Bugün Prag zirvesinde üye ülkelerin liderlerinden Ukrayna için yeni bir silah ödemesinin erken onaylanmasını isteyeceğiz. AB liderleri Ukrayna'ya silah yardımı için daha fazla bütçeyi onaylamalı" dedi. Borrell ayrıca Ukrayna askerlerinin eğitilmesi konusunda destek verilmesi gerektiğini de söyledi. - PRAG

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Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Finlandiya, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Finlandiya Başbakanı Marin: 'Türkiye'nin NATO üyeliğimizi mümkün olan en kısa sürede onaylayacağını umuyoruz' - Son Dakika

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