Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Elazığ mitingine eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da katıldı

Ankara'da kayıtlı seçmen sayısı 4 milyon 304 bin 871 olarak belirlendi

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için başkent Ankara'nın kayıtlı seçmen sayısı 4 milyon 304 bin 871 olarak belirlendi. Ankara'da 4 milyon 304 bin 871 kayıtlı seçmen bulunuyor. Geçtiğimiz yıl 14 Mayıs'ta yapılan seçimler öncesi 4 milyon 282 bin 718 olan seçmen sayısı, yaklaşık bir yılda 22 bin 153 artış gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere toplam 24 aday bulunuyor.