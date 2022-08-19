Putin: "Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırılar büyük bir felakete yol açabilir" - Son Dakika
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Putin: "Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırılar büyük bir felakete yol açabilir"

19.08.2022 17:58
Putin: "Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırılar büyük bir felakete yol açabilir"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırılar büyük bir felakete yol açabilir" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırılar büyük bir felakete yol açabilir" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderlerin görüşmedeki ana gündem maddesi yine Ukrayna'da süren çatışmalar oldu. Kremlin Basın Servisi, Rusya lideri Putin'in, Macron'a hitaben yaptığı konuşmada Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki gelişmelere değindiğini aktardı. Açıklamada, "Ukrayna çevresindeki durum çeşitli yönlerle ele alındı. Vladimir Putin, özellikle Zaporijya Nükleer Santrali topraklarının Ukrayna ordusu tarafından sistematik olarak bombalanmasının, radyasyon kirliliğine yol açabilecek büyük ölçekli bir felaket riski içerdiğini vurguladı. Liderler, nükleer santraldeki gerçeklerle ilgili durumu yerinde değerlendirebilecek bir Uluslararası Atom Enerjisi (IAEA) misyonunun mümkün olan en kısa sürede gönderilmesinin önemine dikkat çekti. Rus tarafı, kurum müfettişlerine gerekli yardımı sağlamaya hazır olduğunu teyit etti" denildi.

İstanbul anlaşması ele alındı

Kremlin Basın Servisi, Putin ve Macron'un, İstanbul'da imzalanan Ukrayna tahılının dünya pazarına ulaştırılmasına yönelik anlaşmayı da değerlendirdiğini aktararak, "Rusya Devlet Başkanı, 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan ve Ukrayna tahılının Karadeniz limanlarından ihraç edilmesi ve Rus gıda ürünleri ile gübrelerinin dünya pazarlarına ihraç edilmesine yönelik 'paket' anlaşmasının uygulanması hakkında bilgi verdi. Küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına ilişkin sorunların çözümüne katkı sağlama amaçlı söz konusu anlaşmaya rağmen Rus ihracatının önünde hala engellerin bulunduğuna dikkat çekilmektedir. İki lider, gündeme getirilen konular ve diğer başlıklarda temasların devam etmesi konusunda anlaştılar" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

Vladimir Putin, Zaporijya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Putin: 'Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırılar büyük bir felakete yol açabilir' - Son Dakika

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