Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gazze'deki savaşın sona ermesini destekliyor - Son Dakika
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Politika

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gazze'deki savaşın sona ermesini destekliyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki savaşın sona ermesi gerektiğini belirtti. Macron, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifine destek verdiğini ve kalıcı barış için ateşkesin gerekli olduğunu ifade etti.

01.06.2024 16:35
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki savaşın sona ermesi gerektiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından Fransızca, Arapça, İngilizce ve İbranice dillerinde yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifine destek verdi. Macron, "Gazze'deki savaş sona ermeli. ABD'nin kalıcı barış için açıkladığı teklifi destekliyoruz" ifadelerini kullandı. Macron rehinelerin serbest bırakılması, barış ve iki devletli çözüm yolunda ilerleme kaydedilmesi için kalıcı ateşkesin gerekli olduğunu belirtti.

Biden 3 aşamalı ateşkes teklifini açıklamıştı

ABD Başkanı Joe Biden dün akşam, İsrail'in Katar aracılığıyla Hamas'a yeni bir ateşkes teklifi sunduğunu duyurarak yeni önerinin "kalıcı bir ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılması için bir yol haritası" olduğunu söylemişti. Biden, 3 aşamadan oluşan önerinin ilk aşamasının 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmesini ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünü serbest bırakmasını öngördüğünü ifade etmişti. Planın 2. aşamasında İsrailli askerler de dahil yaşayan tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekileceğini kaydeden Biden, son aşamada ise Gazze için geniş kapsamlı yeniden inşa planı başlatılacağını belirtmişti. - PARİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gazze'deki savaşın sona ermesini destekliyor - Son Dakika

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