Fransa'da Merkez ve Sol Partiler, Marine Le Pen'in İktidara Gelmesini Engellemek İçin Harekete Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Fransa'da Merkez ve Sol Partiler, Marine Le Pen'in İktidara Gelmesini Engellemek İçin Harekete Geçti

Fransa\'da Merkez ve Sol Partiler, Marine Le Pen\'in İktidara Gelmesini Engellemek İçin Harekete Geçti

Fransa'da yapılan genel seçimlerde Marine Le Pen'in Ulusal Birlik partisinin birinci gelmesini engellemek isteyen merkez ve sol partiler, ikinci tur seçimlerinde bazı adayların çekilebileceğini açıkladı. Le Pen'in iktidara gelmesi durumunda ülkenin Başbakanı olarak göreve başlayacak ve farklı politikalar izleyebilecek.

02.07.2024 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da merkez ve sol partiler, 30 Haziran'da düzenlenen genel seçimleri yüzde 33,15 oyla birinci bitiren Marine Le Pen'in Ulusal Birlik partisinin iktidara gelmesini engellemek için harekete geçti. 7 Temmuz'da yapılacak ikinci tur seçimlerinde bazı adayların, kazanma ihtimali yüksek olarak diğer adaylar için seçimden çekilebileceği ifade edildi.

Fransa'da geçen Pazar günü düzenlenen seçimlerde aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in Ulusal Birlik partisi, oyların yüzde 33,15'ini alarak seçimi birinci olarak tamamlamıştı. Sol partilerin ittifakı Yeni Halk Cephesi yüzde 27,99, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinin de yer aldığı Ensemble ittifakı ise yüzde 20,76 oy alarak seçimi üçüncü tamamlamıştı. Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri sonrası alınan erken seçim kararı, Le Pen için bir fırsata dönüştü.

Ülkedeki merkez ve sol partiler, Le Pen'in iktidara giden yolda önünü kapatmak için harekete geçti. Fransız medyası, merkez ve sol partilerin Le Pen seçimi kazansa da çoğunluğu elde etmemesini istediğini duyurdu. Yapılan haberlerde, ülkenin çeşitli bölgelerinde merkez parti ve sol partilerin adaylarının seçimi kazanma ihtimali daha yüksek olan diğer adaylar için çekilebileceği ifade edildi.

GEÇMİŞTE İŞE YARAMIŞTI

Söz konusu taktik, geçmişte yapılan seçimlerde Le Pen'i engellemek için işe yaramıştı ancak Fransız medyası, Le Pen'e olan desteği önceki seçimlere göre ciddi oranda artış gösterdiğine dikkat çekti.

7 Temmuz'da düzenlenecek seçimlerde Le Pen, üstünlüğü sağlaması halinde, ülkenin Başbakanı olarak göreve başlayacak ve Cumhurbaşkanı Macron'un politikalarından farklı politikalar izleyebilecek. 'Cohabitation' (Birlikte yaşama) olarak adlandırılan bu durum Beşinci Fransız Cumhuriyeti'nde (1958'den bu yana devam eden) sadece 3 kez yaşandı. Fransız medyası, 'cohabitation' durumlarında Cumhurbaşkanı'nın dış ilişkiler ve Avrupa Birliği konusunda tam yetkiye sahip olduğunu ancak içişlerini ilgilendiren meselelerde yetkilerinin zayıfladığına dikkat çekti.

Kaynak: DHA

Marine Le Pen, Fransa, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Fransa'da Merkez ve Sol Partiler, Marine Le Pen'in İktidara Gelmesini Engellemek İçin Harekete Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:03 Yeni Bakan Kemal Memişoğlu’nun 2 yıl önceki sözleri sağlıkçıları mest edecek Yeni Bakan Kemal Memişoğlu'nun 2 yıl önceki sözleri sağlıkçıları mest edecek
11:26 Bomba iddia Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, “izmarit vergisi“ geliyor Bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, "izmarit vergisi" geliyor
11:00 Güvenlik kaynaklarından Suriye’deki olaylara ilişkin açıklama: Gerekli müdahaleler yapıldı Güvenlik kaynaklarından Suriye'deki olaylara ilişkin açıklama: Gerekli müdahaleler yapıldı
10:36 Sağlık Bakanlığı’nda bayrak değişimi Memişoğlu görevi Fahrettin Koca’dan devraldı Sağlık Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı
09:34 Mehmet Özhaseki, “Çalışmaya devam edeceğiz“ paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı Mehmet Özhaseki, "Çalışmaya devam edeceğiz" paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı
12:22 Olaylar sonrası CHP’den iktidara 10 maddelik “Suriye“ çağrısı Olaylar sonrası CHP'den iktidara 10 maddelik "Suriye" çağrısı
11:16 Kara Kartal’ı tutabilene aşk olsun Beşiktaş, Anderson Talisca’yı bonservisiyle alıyor Kara Kartal'ı tutabilene aşk olsun! Beşiktaş, Anderson Talisca'yı bonservisiyle alıyor
11:11 Sinan Ateş davası 2’nci gününde devam ediyor Tetikçiyle aynı araçtaki özel harekatçıdan şaşırtan savunma Sinan Ateş davası 2'nci gününde devam ediyor! Tetikçiyle aynı araçtaki özel harekatçıdan şaşırtan savunma
11:06 Bomba iddia Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor Bomba iddia! Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor
10:52 Jose Mourinho’dan rakiplerine bomba gönderme: Umarım maaşları ödeyebilirler Jose Mourinho'dan rakiplerine bomba gönderme: Umarım maaşları ödeyebilirler
10:40 Emekliler ne kadar zam alacak İşte 10 farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar Emekliler ne kadar zam alacak? İşte 10 farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar
09:51 Kader maçına çıkıyoruz İşte Avusturya-Türkiye mücadelesinin muhtemel 11’leri Kader maçına çıkıyoruz! İşte Avusturya-Türkiye mücadelesinin muhtemel 11'leri
09:28 Fenerbahçe’de neler oluyor Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile Fenerbahçe'de neler oluyor? Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile
09:25 Şahan Gökbakar, sığınmacı meselesine sessiz kalamadı: Ülkeyi yok edecek bir sorun, çözüm aramalıyız Şahan Gökbakar, sığınmacı meselesine sessiz kalamadı: Ülkeyi yok edecek bir sorun, çözüm aramalıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 12:56:14. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa'da Merkez ve Sol Partiler, Marine Le Pen'in İktidara Gelmesini Engellemek İçin Harekete Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement