Fransa, İran'a Yaptırımlar İçin Süre Tanıdı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, İran ile nükleer anlaşma konusunda ağustos ayı sonuna kadar somut ilerleme kaydedilmemesi halinde Fransa ve partner ülkelerin yaptırımlara geri dönüş mekanizmasını uygulamaya koyacağını açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen ve İran'ın da gündem maddeleri arasında yer aldığı AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu. Barrot açıklamasında, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetçilerinin İran'da çalışmalarına yeniden başlaması ve İran'ın nükleer ve balistik alanlardaki faaliyetlerine ilişkin diplomatik bir süreç başlatılmasını talep etti. Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, "İran'ın 10 yıl önceki nükleer müzakereler sırasında üstlendiği yükümlülükleri ihlal etmiş olduğu bir gerçek. Fransa ve partnerleri, İran'a 10 yıl önce kaldırılan küresel silah, bankacılık ve nükleer ekipman ambargolarını yeniden uygulama hakkına sahiptir. İran'dan sağlam, somut ve doğrulanabilir bir taahhüt gelmediği takdirde, bunu en geç ağustos ayı sonuna kadar yapacağız" dedi.

Küresel ambargo açıklaması

Bakan Barrot, haziran ayı başlarında yaptığı bir açıklamada da Fransa ve Avrupalı ortaklarının İran'a karşı silah, nükleer ekipman ve kilit önemdeki finans sektörlerini kapsayan küresel bir ambargoyu basit bir mektup kanalıyla yeniden devreye sokabileceğini açıklamıştı.

Ambargoların yeniden devreye sokulmasına ilişkin mekanizma JCPOA'ya dayanıyor

İran'a yönelik ambargoların yeniden devreye sokulmasına ilişkin mekanizma, 2015 tarihli Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (JCPOA veya İran nükleer anlaşması) dayanıyor. JCPOA, İran ile İngiltere, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve ABD'nin yer aldığı P5+1 grubu arasında 2015 yılında imzalanmıştı. Anlaşma çerçevesinde İran, uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sınırlandırmış, Batı ülkeleri de İran'a yönelik ekonomik yaptırımların önemli bir kısmını kaldırmıştı.

İran, orantılı bir yanıt verileceğini açıklamıştı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, dün yaptığı açıklamada Avrupa'nın yaptırımlara geri dönüş mekanizmasını yeniden devreye sokması halinde İran'ın orantılı bir yanıt vereceğini açıklamıştı.

Avrupa'nın bu mekanizmayı aktif etmek için hukuki ya da ahlaki bir gerekçesi olmadığını savunan Bekayi, ABD'nin anlaşmadan çekildiğini ve Avrupa'nın da kendi taahhütlerini yerine getirmediğini söylemişti.

İranlı sözcü ayrıca, nükleer görüşmeler için herhangi bir plan bulunmadığını ve diplomasinin etkinliğine dair bir güven oluşmadığı sürece yeniden müzakerelere dönülmeyeceğini açıklamıştı. - BRÜKSEL