Fransa, İsrail ve Lübnan arasındaki çatışmaların sona ermesi için Hizbullah'ın sınır hattının 10 kilometre kuzeyine çekilmesini önerdi - Son Dakika
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Politika

Fransa, İsrail ve Lübnan arasındaki çatışmaların sona ermesi için Hizbullah'ın sınır hattının 10 kilometre kuzeyine çekilmesini önerdi

Fransa, İsrail ve Lübnan arasındaki çatışmaların sona ermesi için Hizbullah\'ın sınır hattının 10 kilometre kuzeyine çekilmesini önerdi

Fransa, İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaların sona ermesi için Lübnan'a yazılı bir öneride bulundu. Öneride, çatışmaların sona ermesi, ateşkes sağlanması ve Lübnan ile İsrail arasındaki müzakerelerin başlatılması öngörülüyor. Ayrıca, Lübnan ordusuna uluslararası yardım çağrısı da yapıldı.

13.02.2024 16:20
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Fransa, İsrail ve Lübnan arasındaki çatışmaların sona ermesi için Hizbullah'ın sınır hattının 10 kilometre kuzeyine çekilmesi konusunda Lübnan'a yazılı bir öneri sundu.

Fransa, İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaların sona ermesi için Lübnan'a yazılı bir öneride bulundu. Söz konusu belgenin geçtiğimiz hafta Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne tarafından aralarında Başbakan Necip Mikati'nin de bulunduğu üst düzey Lübnanlı hükümet yetkililerine sunulduğu belirtildi. Bir Fransız yetkili ise söz konusu önerinin İsrail ve Hizbullah yetkililerine de iletildiğini söyledi.

Fransa'nın önerdiği 3 aşamalı plan, kontrolden çıkma riski taşıyan çatışmaların sona ermesini, şartlar uygun olduğunda ateşkes sağlanmasını, Lübnan ve İsrail arasındaki müzakerelerin başlatılmasını öngörüyor. On günde tamamlanması hedeflenen planın ilk aşamasında her iki tarafın askeri operasyonları durdurması isteniyor. İkinci adımda ise Lübnanlı silahlı grupların 3 gün içinde sınırın en az 10 kilometre kuzeyine çekilmesi ve askeri tesislerini boşaltması, İsrail'in ise Lübnan'a uçuşları durdurması talep ediliyor. Son aşamada ise Lübnan ve İsrail'in Birleşmiş Milletler barış gücü desteğiyle 10 gün içinde sınır müzakerelerine başlaması planlanıyor.

Öneride ayrıca, uluslararası topluma Lübnan ordusuna finansal yardım, teçhizat ve eğitim desteği verilmesi çağrısında bulunuluyor.

Çatışmaların başladığı 8 Ekim'den bu yana sınırın her iki tarafında yaşayan on binlerce kişi yerlerinden edildi. Lübnan'da İsrail saldırıları sonucu 170'i Hizbullah mensubu olmak üzere yaklaşık 200 kişi öldü. Lübnan'ın İsrail'e yönelik saldırılarında ise 10 asker ve 5 sivil hayatını kaybetti.

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Kaynak: İHA

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