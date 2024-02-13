Fransa, İsrail ve Lübnan arasındaki çatışmaların sona ermesi için Hizbullah\'ın sınır hattının 10 kilometre kuzeyine çekilmesini önerdi

Fransa, İsrail ve Lübnan arasındaki çatışmaların sona ermesi için Hizbullah'ın sınır hattının 10 kilometre kuzeyine çekilmesi konusunda Lübnan'a yazılı bir öneri sundu.
Fransa, İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaların sona ermesi için Lübnan'a yazılı bir öneride bulundu. Söz konusu belgenin geçtiğimiz hafta Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne tarafından aralarında Başbakan Necip Mikati'nin de bulunduğu üst düzey Lübnanlı hükümet yetkililerine sunulduğu belirtildi. Bir Fransız yetkili ise söz konusu önerinin İsrail ve Hizbullah yetkililerine de iletildiğini söyledi.
Fransa'nın önerdiği 3 aşamalı plan, kontrolden çıkma riski taşıyan çatışmaların sona ermesini, şartlar uygun olduğunda ateşkes sağlanmasını, Lübnan ve İsrail arasındaki müzakerelerin başlatılmasını öngörüyor. On günde tamamlanması hedeflenen planın ilk aşamasında her iki tarafın askeri operasyonları durdurması isteniyor. İkinci adımda ise Lübnanlı silahlı grupların 3 gün içinde sınırın en az 10 kilometre kuzeyine çekilmesi ve askeri tesislerini boşaltması, İsrail'in ise Lübnan'a uçuşları durdurması talep ediliyor. Son aşamada ise Lübnan ve İsrail'in Birleşmiş Milletler barış gücü desteğiyle 10 gün içinde sınır müzakerelerine başlaması planlanıyor.
Öneride ayrıca, uluslararası topluma Lübnan ordusuna finansal yardım, teçhizat ve eğitim desteği verilmesi çağrısında bulunuluyor.
Çatışmaların başladığı 8 Ekim'den bu yana sınırın her iki tarafında yaşayan on binlerce kişi yerlerinden edildi. Lübnan'da İsrail saldırıları sonucu 170'i Hizbullah mensubu olmak üzere yaklaşık 200 kişi öldü. Lübnan'ın İsrail'e yönelik saldırılarında ise 10 asker ve 5 sivil hayatını kaybetti.
Hizbullah, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sona erene kadar resmi olarak müzakere yapmayı birçok kez reddetmişti. - BEYRUT
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde komşularının bir süredir haber alamadığı 67 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı konteynerinde ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey Kurucu Başkanı ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman, kanser tedavisi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman, 2022 yılında Haberler.com'un stüdyosuna konuk olmuş ve 'Ailem hiçbir zaman 'Seninle iftihar ediyoruz' demedi, mesleğimi yakıştıramadılar.' sözleriyle hafızalarda yer edinmişti.
Best Model of Turkey Kurucu Başkanı, prodüktör, organizatör ve menajer Erkan Özerman hayatını kaybetti.
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Eryaman Stadyumu'ndaki zemin sorunu nedeniyle maçın başka bir stadyumda oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu. TFF'nin çim denetleyicileri incelemelerde bulundu ve raporlarını sundu. Maçın Eryaman Stadyumu'nda oynanıp oynanmayacağı yarın açıklanacak.
ABD'de yıllık enflasyon Ocak ayında yüzde 3.1'e inmesine rağmen, yüzde 2.9 olan tahminlerin üzerinde geldi. Aylık enflasyon ise yüzde 0.3'e yükselerek, piyasa tahminlerini yanılttı. Çekirdek enflasyon ise aylık bazda yüzde 0.4'e yükselerek tahminleri aştı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması yaşandı. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olay korku filmlerini aratmadı.
Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda milli sporcu Muammer Şahin, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde özel bir firmanın faaliyet gösterdiği altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 işçiye ulaşılamadığını söyledi. AFAD, olay bölgesine 9 ilden arama kurtarma ekipleri sevk etti.
Son Dakika › Politika › Fransa, İsrail ve Lübnan arasındaki çatışmaların sona ermesi için Hizbullah'ın sınır hattının 10 kilometre kuzeyine çekilmesini önerdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?