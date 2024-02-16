Fransa, Ukrayna'ya 3 Milyar Euro Değerinde Askeri Yardım Gönderme Taahhüdü İmzaladı - Son Dakika
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Politika

Fransa, Ukrayna'ya 3 Milyar Euro Değerinde Askeri Yardım Gönderme Taahhüdü İmzaladı

Fransa, Ukrayna\'ya 3 Milyar Euro Değerinde Askeri Yardım Gönderme Taahhüdü İmzaladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Kiev'e 3 milyar euro değerinde askeri yardım gönderme taahhüdünü içeren bir güvenlik anlaşması imzaladı. Anlaşma, 10 yıl sürecek ve Fransa'nın kesin taahhütlerini içerecek şekilde hazırlandı. Ayrıca, topçuluk alanında da işbirliği güçlendirilecek.

16.02.2024 23:41
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Kiev'e 3 milyar euro değerinde askeri yardım gönderme taahhüdünü içeren bir güvenlik anlaşması imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Almanya ziyaretinin ardından Fransa'nın başkenti Paris'e geldi. Başkentteki Elysee Sarayı'nda bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Zelenskiy, yeni bir güvenlik anlaşması imzaladı. Anlaşma, Kiev'e 3 milyar euro değerinde askeri yardım gönderme taahhüdü içeriyor.

Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın 10 yıl süreceği ve mali taahhütler de dahil olmak üzere Fransa tarafının kesin taahhütlerini içereceği belirtildi. Açıklamada, ayrıntı verilmeden topçuluk alanında da işbirliğinin güçlendirileceği aktarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bugün erken saatlerde Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelmiş, iki ülke arasında güvenlik işbirliği ve uzun vadeli desteğe ilişkin 10 yıllık bir anlaşma imzalanmıştı. - PARİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Fransa, Ukrayna'ya 3 Milyar Euro Değerinde Askeri Yardım Gönderme Taahhüdü İmzaladı - Son Dakika

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