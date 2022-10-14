"22023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı çerçevesinde Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bir otelde düzenlenen basın toplantısının ardından geçtiği Malatya Valiliği 'nde Şeref Defteri'ni imzalayarak Vali Şahin ile makamında görüştü. Basına kapalı olarak gerçekleşen Valilik ziyaretinin ardından yaya olarak Yeni Cami 'ye geçen Oktay burada cuma namazını kıldıktan sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Namaz çıkışı ile esnaf ziyaretlerinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Oktay, döner ustasının teklifini geri çevirmeyerek eline aldığı döner bıçağı ile tezgaha geçip döner kesti.

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Malatya haber | Fuat Oktay, Malatya'da döner kesti - Son Dakika

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