Malatya haber | Fuat Oktay, Malatya'da döner kesti - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya haber | Fuat Oktay, Malatya'da döner kesti

14.10.2022 16:28

Malatya haberlerine göre Fuat Oktay, Malatya'da döner kesti "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı çerçevesinde Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kent merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında döner ustasının teklifini geri çevirmeyerek eline aldığı döner bıçağı ile döner kesti.

Fuat Oktay, Malatya'da döner kesti

MALATYA - "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı çerçevesinde Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kent merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında döner ustasının teklifini geri çevirmeyerek eline aldığı döner bıçağı ile döner kesti.

"22023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı çerçevesinde Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bir otelde düzenlenen basın toplantısının ardından geçtiği Malatya Valiliği'nde Şeref Defteri'ni imzalayarak Vali Şahin ile makamında görüştü. Basına kapalı olarak gerçekleşen Valilik ziyaretinin ardından yaya olarak Yeni Cami'ye geçen Oktay burada cuma namazını kıldıktan sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Namaz çıkışı ile esnaf ziyaretlerinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Oktay, döner ustasının teklifini geri çevirmeyerek eline aldığı döner bıçağı ile tezgaha geçip döner kesti.

Esnaf ziyaretlerinin ardından Soykan Meydan'ında vatandaşlarla fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a ziyaretlerinde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin eşlik etti.

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Malatya haber | Fuat Oktay, Malatya'da döner kesti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:44 AFAD'ın Bartın paylaşımı şaşkınlık yarattı! Apar topar silip yeni açıklama paylaştılar
22:28 Sigara tiryakilerine kötü haber! Zam geldi, fiyatlar uçtu
21:55 Harry Potter serisinin Hagrid'i, Robbie Coltarne hayata gözlerini yumdu!
21:51 Eski milli futbolcu Ali Kemal Denizci'ye Trabzon'da motosiklet çarptı
21:52 Bartın'daki maden ocağı patlamasından yürek yakan haber: 2 kişi yaşamını yitirdi
21:48 Siyasi parti liderleri maden ocağı patlaması ile ilgili mesaj paylaştı!
21:29 CHP lideri Kılıçdaroğlu hastaneye kaldırılan kardeşini ziyaret etti! Uzun zamandır küs oldukları biliniyor
20:51 AFAD'dan Amasra'daki patlamanın sebebi hakkında açıklama: Trafo kaynaklı
20:24 Patlama yaşanan maden ocağından dikkat çeken fotoğraf! Ekipler sedye ile bekliyor
20:21 Patlama yaşanan maden ocağında kaç işçi vardı, kaç kişi kurtarıldı? Amasra Belediye Başkanı son durumu paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 22:53:05. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya haber | Fuat Oktay, Malatya'da döner kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement