CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi 'nin Ermenistan ziyaretinde yaptığı, tarihi ve güncel gerçeklerle bağdaşmayan, iyi niyetten tamamen uzak, taraflı bakış açısını yansıtan ve diplomatik çabaları sabote eden açıklamalar asla kabul edilemez" dedi.

Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Fuat Oktay: Pelosi'nin açıklamaları asla kabul edilemez - Son Dakika

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