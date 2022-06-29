Fuat Oktay: Terörle mücadelemizi sahada ve masada kararlılıkla sürdüreceğiz (2)

OKTAY, TÜRKİYE EKONOMİ ŞURASI'NA KATILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen 'Türkiye Ekonomi Şurası'na katıldı. Programda Oktay ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yer aldı. Burada konuşan Oktay, şuranın; uzun yıllardır ekonominin nabzının ölçüldüğü ve gerektiğinde en cesur tedbirlerin alındığı bir platform haline geldiğini belirterek, "Türkiye, Covid-19 salgını gibi zorlu bir dönemde güçlü kalmayı başaran, hatta gücünü artıran az sayıda ülkeden biri olmuştur. Toplum sağlığını korumak için her türlü tedbiri alırken; milletimizin aşını, işini, sermayesini korumasını sağlamak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bunu da en iyi TOBB ailesi, ekonominin kalbindeki babayiğitler; sizler bilirsiniz. Salgının ardından bu kez de Rusya- Ukrayna savaşıyla, enerji ve tarım ürünleri başta olmak üzere küresel emtia fiyatlarında dengesiz artışlara maruz kaldık. Bu artışlar tüm dünyada yakın zamanda görülmemiş ölçüde fiyat dalgalanmalarına, enflasyona ve stok eğilimlerine yol açıyor. Türkiye olarak; bu durumun sürdürülebilir olmadığını krizin en başından beri vurguluyor, çatışmanın çözümü için Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde öncü rol üstleniyoruz" dedi.

'REFAH DÜZEYİNDE OLUMSUZ BİR YÖNELİME MÜSAADE ETMİYORUZ'Müzakerelere verdikleri desteğin yanı sıra Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için Birleşmiş Milletler ile birlikte müşterek gayret içerisinde olduklarını vurgulayan Oktay, "Büyük ekonomiler dediğimiz ülkeler bugün, 'Başlattığınız girişimlerin nasıl parçası olabiliriz' diye bize gelmekteler. Bu seviyeye kolay gelmedik. Türkiye ekonomisini yüksek faiz, yüksek enflasyon kısır döngüsünden kurtarıp yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme rotasına sokmanın gayreti içindeyiz. İnsanlarımızın günlük hayatlarını olumsuz yönde etkileyen hayat pahalılığının önüne geçecek tedbirleri alıyoruz. Aynı zamanda her kesimin gelirlerini yükselterek, refah düzeyinde olumsuz bir yönelime müsaade etmiyoruz. Ekonomi Koordinasyon Kurulu çalışmalarımız kapsamında bu doğrultuda tüm ilgili kurumlarımızla eşgüdüm içinde çalışıyoruz. 20 yıldır nasıl özel sektörümüzle omuz omuza ilerlediysek; Cumhuriyetin 100'üncü yılına da aynı yaklaşımla, iş dünyamızla birlikte ilerleyeceğiz" diye konuştu.'ENERJİ VE ALTIN HARİÇ FAZLA VEREN BİR CARİ DENGEMİZ VAR'Oktay, Türkiye ekonomisinin 2021 yılında yüzde 11 ile son 10 yılın en güçlü büyüme hızına ulaştığını, G20 ve OECD ülkeleri içerisinde de en hızlı büyüyen ülkelerden birisi olduğunu işaret ederek, şöyle konuştu: "Bu dönemdeki büyümemize ihracatın güçlü bir katkı sunduğunu gördük ve genel olarak da iç talep ile net dış talep bileşenleri ile dengeli bir büyüme görünümü sergiledik. Ekonomimiz, 2022 yılının ilk çeyreğinde de güçlü ve dengeli büyüme eğilimini sürdürerek yüzde 7,3 büyüme oranına ulaştı. Sonuna yaklaştığımız ikinci çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, ekonomik büyüme eğiliminin bu çeyrekte de sürdüğüne işaret etmektedir. Yatırım iştahının iyi seviyelerde olduğunu görüyoruz. Makine ve teçhizat yatırımları ilk çeyrek itibarıyla, 10 çeyrek dönemdir kesintisiz büyümeye devam etti. Yabancı turist sayısı bu yılın ocak-mayıs döneminde salgın öncesi dönemdeki seviyeleri yakalamıştır. 2021 yılında 225 milyar dolar ile tarihin en yüksek seviyesine ulaşan ihracatımız, 2022 yılının mayıs ayı itibarıyla yıllıklandırılmış bazda 242,6 milyar dolarla rekor kırmaya devam etti. Yıl sonu itibarıyla de 250 milyar doları aşmış olacağız. 2022 yılı nisan ayında yıllıklandırılmış cari işlemler dengesi 25,7 milyar dolar açık verirken, enerji hariç cari denge 35,2 milyar dolar fazla vermiştir. Bugün enerji ve altın hariç tutulduğunda fazla veren bir cari dengemiz var. Ekonomimize ilişkin pozitif gelişmelerin yanında, karşı karşıya bulunduğumuz hiçbir sorunu yadsımıyoruz, sorun alanlarını görmezden gelmiyoruz. Tüm platformlarda alternatif önerileri tartışıyoruz ve çeşitli tedbirleri hayata geçirmeye dönük adımlar atıyoruz. Bu ayın ilk haftasından itibaren bir tedbirler setini uygulamaya geçirdik. Finansal istikrarın güçlendirilmesine ve enflasyonla mücadeleye yönelik aldığımız tedbirlerle; Türk lirası tasarrufların özendirilmesini, kredilerin daha üretken alanlara yönlendirilmesini ve yatırım ortamının iyileştirilmesini amaçlıyoruz. Açıkladığımız tedbirler seti kapsamında; yabancılara tahsisli swap imkanı gibi konu başlıklarına ilişkin ayrıntıları da gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yakın zaman içerisinde duyuracağız."'İHRACATIN İTHALATA BAĞIMLILIĞINI AZALTACAK FİKİRLERİ DESTEKLİYORUZ'Salgın döneminde tedarik zincirinde yaşanan kırılmayı fırsata çevirerek özel sektörü, Türkiye'yi üretim ve lojistik üssü haline getirmesi yönünde desteklediklerini ifade eden Oktay, şöyle dedi:

"Her zorlu dönem içerisinde fırsatlar barındırır. Günümüzde yaşanan gıda ve enerji arzı sorunları ve emtia fiyatlarındaki yükseliş de iş dünyamıza yeni girişimlerin kapısını aralıyor. Halihazırda ithal edilen ara malı ürün gruplarının yerli ve milli imkanlarla üretilmesi, yatırımcılara fırsatlar sunmaktadır. Endüstriyel ara mallarının yerli üretimi, cari açıksız sağlıklı büyüme için elzemdir. Bu bilinçle ihracatın ithalata bağımlılığını azaltacak fikir, faaliyet, proje ve yatırımları, ilk adımdan ticarileşme safhasına kadar destekliyoruz. Ara malı ürün gruplarının yerlileştirilmesinde birbirleriyle ilgili sektörlerin ve firmaların stratejik iş birliği son derece önemlidir. Her biriniz yerlileşmenin avantajlarını görerek zorlukları fırsata çevirecek potansiyele sahipsiniz. Sizleri ara malında yerlileştirme ve millileştirme hamlesine destek vermeye; üretimde yerli girdinin öncüleri olmaya davet ediyorum. Bununla birlikte Rusya-Ukrayna krizi tarımsal üretim ve gıda arz güvenliğinin kırılganlığını ortaya koymuştur. Bu da sizlere bir başka fırsat penceresi açmaktadır. Yurt dışında, diğer ülkelerde ülkemize tahsis edilecek alanlarda gerçekleşecek tarımsal üretimde de yer almanızı özellikle bekliyoruz. İş dünyamızın, atlattığımız tüm badirelerde ortaya çıkan esneklik ve dinamizmine güveniyor; girişimlerinizde tüm desteğimizin sizlerle olduğunu bir kez daha yineliyorum."