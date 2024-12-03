Futbol Kulüplerinin Borçları Tartışma Konusu

Politika

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, futbol kulüplerinin devasa boyutlara ulaşan transfer ödemeleri ile dudak uçuklatan borçlarının kamuoyunda dikkati çektiğini söyledi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Galatasaray'ın yaklaşık 10 milyar lira, Beşiktaş'ın yaklaşık 8 milyar lira, Fenerbahçe'nin borcunun ise yaklaşık 9 milyar liraya ulaştığının açıklandığını ifade eden Özdağ, her geçen gün bu borçların da arttığını belirtti.

Özdağ, bu kulüplerin sezonun ilk 3 ayı için beyan ettiği tabloya göre yılın geri kalan 9 aylık döneminde yaklaşık 12 milyar liralık bir maddi kaynağa ihtiyaç duyduğunu ve bu kulüplerin toplamda yaklaşık 7 milyar lira döviz açık pozisyonu ile ciddi zarar ettiğini söyledi.

Spor kulüplerinin varlıklarının toplam borçlarını karşılamadığı gibi yaptıkları transfer ödemelerine de dikkati çeken Özdağ, şunları kaydetti:

"Spor kulüplerinin her dönem maddi sıkıntılar içinde olduğu bilinir. Öyle ki sıklıkla, 'falanca kulüp borç batağında', 'filanca kulüp sporcularına ve çalışanlarına ödeme yapamadı', 'şu kadar kulübün SGK ve vergi borçları yüzünden kapısına kilit vurulduğu' haberleri ile karşılaşmaktayız. Tüm bunlar yaşanırken, benzer sorunlarla kamuoyunun gündemine gelen bazı spor kulüplerinin milyonlarca dolarlık transfer ve inşa faaliyetleri ile karşılaşılıyor. O zaman soruyoruz. Bu kadar borç içinde bu değirmenin suyu nereden ve nasıl geliyor? Bu soruları vatandaşlarımız ve özellikle sporseverlerimiz soruyor. Yani ülkemizin başta futbol kulüpleri olmak üzere yaptıkları harcamalarla borç batağına saplanmışken, kamuoyuna yansıyan devasa transfer ücretleri ve maliyetleri ciddi bir tartışma konusu olmaktadır."

Özdağ, kulüplerin birbirleri ile transfer yarıştırmak yerine geleceğe yönelik yatırımlar yapması gerektiğini savundu.

Spor camiasının bahis ve kumar olayları ile anıldığını, spor müsabakalarında yaşanan şiddet olaylarının ardından da hukuk garabetleri yaşandığını aktaran Özdağ, spor alanındaki tüm sorunları çözmek için AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla 27. dönemde "Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu" çıkarıldığını ancak sorunların artarak devam ettiğini belirtti.