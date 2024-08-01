G7 Ülkeleri, Venezuela'daki Seçim Sonuçlarının Şeffaflığını İstiyor - Son Dakika
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Politika

G7 Ülkeleri, Venezuela'daki Seçim Sonuçlarının Şeffaflığını İstiyor

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, Venezuela'daki tartışmalı başkanlık seçimleri ile ilgili ortak bir açıklama yayınlayarak, seçim sonuçlarının tam bir şeffaflık içinde yayınlanmasını ve muhalefet ve bağımsız gözlemcilerle paylaşılmasını talep etti. Açıklamada, seçimlerin gerçekleştirilme şekli ve oy sayımında yaşanan usulsüzlüklerin ciddi endişelere yol açtığı vurgulandı. Ayrıca, G7 ülkeleri Venezuela halkıyla dayanışma duygularını ifade ederek, ülkede azami itidal ve barışçıl bir çözüm çağrısında bulundu.

01.08.2024 10:48
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Venezuela'daki tartışmalı başkanlık seçimleri ile ilgili ortak bir açıklama yayınlayan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, "ayrıntılı seçim sonuçlarını tam bir şeffaflık içinde yayınlama ve tüm bilgileri muhalefet ve bağımsız gözlemcilerle derhal paylaşma" çağrısında bulundu.

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, Venezuela'daki tartışmalı başkanlık seçimlerine ilişkin ortak bir açıklama yayınladı. Seçimlerin gerçekleştirilme şekli, oy sayımında yaşanan usulsüzlükler ve şeffaflık eksikliğinin ciddi endişelere yol açtığı belirtilen açıklamada, seçim sonucunun Venezuela halkının iradesini yansıtmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı. Açıklamada, "Bizler, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşan G7'nin Dışişleri Bakanları ve AB Yüksek Temsilcisi olarak, ülkelerinin geleceğini şekillendirmek için 28 Temmuz'da barışçıl bir şekilde oy haklarını kullanan Venezuela halkıyla dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "İlgili görevlileri ayrıntılı seçim sonuçlarını tam bir şeffaflık içinde yayınlamaya ve tüm bilgileri muhalefet ve bağımsız gözlemcilerle derhal paylaşmaya çağırıyoruz" denildi. Seçim sonrası sürecin devam ettiği hatırlatılan açıklamada, "azami itidal ve barışçıl, demokratik ve Venezuela liderliğinde bir çözüm" çağrısında bulunuldu.

Protestolarda 16 can kaybı

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da geçtiğimiz pazar günü yapılan seçimleri Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yeniden kazandığının açıklanması siyasi krize neden olmuştu. Muhalefet cephesi Maduro'nun zaferinin hileli olduğunu öne sürerek kendi adayı Edmundo Gonzalez'in oyların çoğunluğunu aldığını iddia etmişti. Açıklanan sonuçlar ülke genelinde şiddetli protestoların fitilini ateşlerken, gösterilerde şu ana kadar 16 kişi hayatını kaybetti. Venezuela Savunma Bakanlığı, ölenler arasında 1 askerin de olduğunu duyurdu. - KARAKAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika G7 Ülkeleri, Venezuela'daki Seçim Sonuçlarının Şeffaflığını İstiyor - Son Dakika

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