Galibaf: ABD, İran'da Daha Fazla Ateş Gücü Kullanıyor

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin İran'da Vietnam Savaşı'nda kullandığından daha fazla ateş gücü kullandığını söyledi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını değerlendirdi. İran basınında yer alan haberlere göre Galibaf, ABD'nin İsrail ile ortak şekilde 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda Vietnam Savaşı sırasında kullandığından daha fazla mühimmat kullandığını savundu. Galibaf, "Bugün tanık olduğumuz şey iradelerin savaşıdır. Düşmanın İran'da kullandığı ateş gücünün Vietnam Savaşı sırasında kullandığından daha fazla olduğunu gördünüz. Ancak, halkımız dimdik durdu ve hiçbir sonuç alınmadı" dedi.

"Belirli bir caydırıcılık seviyesine ulaşmamız gerekiyor"

Galibaf, "Savaş, barış ve savaşın yıpratıcı etkisi döngüsüne girmemek için belirli bir caydırıcılık seviyesine ulaşmamız gerekiyor. Ülkemiz istikrar yolunda ilerlemelidir" ifadelerini kullandı.

ABD, 1955'te başlayan Vietnam Savaşı'nda komünist Kuzey Vietnam'a karşı Güney Vietnam'ı desteklemiş, 1965'te çatışmalara doğrudan müdahil olmuştu. Washington yönetimi, 1973'te son muharip birliklerini Vietnam'dan çekmişti.