Galibaf: İran'ın Füze Kapasitesi Artıyor
Galibaf: İran'ın Füze Kapasitesi Artıyor

11.03.2026 20:13
İran Meclis Başkanı Galibaf, ABD'nin iddialarını reddederek, füze kapasitesinin arttığını belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin İran'ın füze kapasitesini yok ettiğine yönelik iddialara ilişkin yaptığı paylaşımda, "İran artık daha az sayıda füzeyle istediği herhangi bir noktayı hedef alabiliyor. Bugün ise Demir Kubbe adeta bir ironi haline gelmiş durumda" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin İran'ın füze kapasitesini yok ettiğine yönelik iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Galibaf paylaşımında İran'ın gerçekleştirdiği füze saldırılarına değinerek, "ABD, İran'ın füze kapasitesini yok ettiğini iddia ediyor. Büyük ölçekli füze saldırılarının ilk dalgaları, düşmanın radarlarını ve savunma sistemlerini kör etmeyi amaçlıyordu. Şimdi İran, daha az sayıda füzeyle istediği herhangi bir noktayı hedef alabiliyor" dedi.

İsrail'in hava savunma sistemi olan "Demir Kubbe"ye de göndermede bulunan Galibaf, "Bugün ise Demir Kubbe adeta bir ironi haline gelmiş durumda" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

