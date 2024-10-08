Gallant\'ın ABD Ziyareti Ertelendi

Politika

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ABD ziyaretinin ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ABD ziyareti ileri bir tarihe ertelendi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Gallant'ın yarın ABD'ye yapacağı ziyaretin ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi. Gallant, ziyareti çerçevesinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya gelecekti.

Gallant'ın ziyaretinin İsrail Başbakan Benjamin Netanyahu'nun, ziyaret öncesi ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail'in İran'a karşı planladığı misilleme hakkında konuşmak istediği için ertelendiği iddia edildi. - WASHINGTON