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Son dakika! Gara şehidinin ailesi: "HDP'li terörist sevgilisi Semra Güzel'i mecliste görünce oğlum sanki yeniden şehit oldu" - Son Dakika

Son dakika! Gara şehidinin ailesi: "HDP'li terörist sevgilisi Semra Güzel'i mecliste görünce oğlum sanki yeniden şehit oldu"

17.01.2022 12:30

Son dakika gelişmesine göre Gara şehidinin ailesi: "HDP'li terörist sevgilisi Semra Güzel'i mecliste görünce oğlum sanki yeniden şehit oldu" -Şehit babası Şehmuz Kaya: -" Bunların muhtarından tut en yukarıdakine kadar Kandil seçiyor" HDP'li vekil Semra Güzel'in terörist sevgilisi ile fotoğraflarının ortaya çıkmasının...

Gara şehidinin ailesi: "HDP'li terörist sevgilisi Semra Güzel'i mecliste görünce oğlum sanki yeniden şehit oldu"

-Şehit babası Şehmuz Kaya:

-" Bunların muhtarından tut en yukarıdakine kadar Kandil seçiyor"

MARDİN - HDP'li vekil Semra Güzel'in terörist sevgilisi ile fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından Gara Şehidi Polis Memuru Vedat Kaya'nın Babası Şehmuz Kaya, HDP'li terörist sevgilisi Semra Güzel'i mecliste görünce sanki oğlum bugün yeniden şehit oldu" dedi.

HDP'li vekil Semra Güzel'in terörist sevgilisi Volkan Bora ile birlikte çekilmiş fotoğrafları açığa çıktı. Bunu gören şehit ailelerinin acıları bir kez daha tazelendi. Gara Şehidi Polis Memuru Vedat Kaya'nın Babası Şehmuz Kaya, HDP'li, terörist sevgilisi Semra Güzel'i mecliste görünce sanki oğlum yeniden şehit oldu ifadelerinde bulundu.

Televizyona bakınca ve HDP'li vekili onu görünce içine sanki hançer saplandığını belirten Kaya, "Biz, daha evvel 520 gün HDP il binasında evlat nöbeti tutarken ben orada şehit haberi aldım. Biz, önceden de diyorduk, HDP bir siyasi parti değildir. HDP, PKK'nın yuvasıdır. Şimdi Semra Güzel'e artık ben bir milletvekili demiyorum. O bir teröristtir, zaten çoğu öyleydi" dedi.

"Bunların muhtarından tut en yukarıdakine kadar Kandil seçiyor"

HDP'nin bir siyasi parti olmadığını ve Kürtleri temsil etmediğini söyleyen Kaya, "Biz, Kürt olarak bunu biliyoruz. Ben Kürtlüğümden gurur duyuyorum. Ben bir şehit babasıyım. Bunların muhtarından tut en yukarıdakine kadar bunları Kandil seçiyor. Köy köy, kasaba kasaba gezerek milleti tehdit ediyorlar, bunlara oy vereceksiniz diye. Bunlar zaten sürekli PKK ile irtibatlılar. Bunlar yarın bir gün Allah göstermesin bir savaş çıksa bunlara kimse sırtını dönmesin sakın. Bunlar devleti arkadan vurur. Benim için şu anda oğlum sanki yeniden şehit oldu. Hala o kadın elini kolunu sallıyor ve mecliste geziyor. Bunun gibi daha çoğu var. HDP il binasında Remziye Tosun, Saliha Aydeniz, Mithat Sancar ve Selahattin Demirtaş benim tanıdığım birkaç tane daha var. Bunların hepsi PKK ile yan yanadır. PKK ve Kandil bunları seçiyor. Ben 64 yaşındayım bir Kürt olarak bu insanların içinde yaşıyorum. Bunların ne olduğunu bilmiyor muyum" diye konuştu.

"Bunlar PKK'ya yardım ve yataklık yapan kişilerdir"

Bu durumu kabul etmediklerini kaydeden Kaya, "Bu teröristi biri deşifre etmiş. Allah razı olsun onu deşifreden edenden. Diğerleri de aynıdır. HDP hala o mecliste duruyorken benim vicdanım bunu kabul etmiyor. Bunları gördüğüm zaman çok üzülüyorum. Sanki bugün oğlum yeniden şehit oldu. Benim oğlum polis, devletin görevini yapsın, sen gel oğlumun yolunu kes, oğlumu silah zoruyla al, ondan sonra git 6 sene işkence et, orada şehit et. Ondan sonra sen de devletin maaşıyla PKK'lılarla sevgili ol. Böyle bir şey olabilir mi. Bunların çoğu böyledir ama hepsi öyledir. Onların hepsini tanıyorum. Burada 85 milyon insana sesleniyorum. Eğer sizin vicdanımız kabul ediyorsa, o zaman benimki de kabul eder. Yani bir terörist nasıl devleti temsil eder. Allah'tan reva mı. Yani bu hala elini kolunu sallıyor, bilmem nereye gidecek" şeklinde konuştu.

"Vurun tekmeyi gitsin"

HDP'li vekilin meclisten çıkarılmasını isteyen Kaya, "Daha bunun lamı cimi mi var? Hakim ve savcılara da sesleniyorum. Anayasa Mahkemesi'ne de sesleniyorum. Hala neyin kanıtını bekliyorsunuz. Fotoğraf ortada, her şey ortada bu kadar insan kanıt gösteriyorken benim çocuğumu filan yerden aldı. Bunlar kanıt değil de nedir.

Son dakika! Gara şehidinin ailesi: HDP'li terörist sevgilisi Semra Güzel'i mecliste görünce oğlum sanki yeniden şehit oldu
Son dakika! Gara şehidinin ailesi: HDP'li terörist sevgilisi Semra Güzel'i mecliste görünce oğlum sanki yeniden şehit oldu
Son dakika! Gara şehidinin ailesi: HDP'li terörist sevgilisi Semra Güzel'i mecliste görünce oğlum sanki yeniden şehit oldu
Son dakika! Gara şehidinin ailesi: HDP'li terörist sevgilisi Semra Güzel'i mecliste görünce oğlum sanki yeniden şehit oldu
Son dakika! Gara şehidinin ailesi: HDP'li terörist sevgilisi Semra Güzel'i mecliste görünce oğlum sanki yeniden şehit oldu

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Halkların Demokratik Partisi, Semra Güzel, Şehit, Gara, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika! Gara şehidinin ailesi: 'HDP'li terörist sevgilisi Semra Güzel'i mecliste görünce oğlum sanki yeniden şehit oldu' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Gara şehidinin ailesi: "HDP'li terörist sevgilisi Semra Güzel'i mecliste görünce oğlum sanki yeniden şehit oldu" - Son Dakika
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