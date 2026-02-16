Gazeteci Barış Yarkadaş: Ekrem İmamoğlu'na yasak gelirse CHP'nin adayı Abdullah Gül olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Gazeteci Barış Yarkadaş: Ekrem İmamoğlu'na yasak gelirse CHP'nin adayı Abdullah Gül olabilir

Haberin Videosunu İzleyin
Gazeteci Barış Yarkadaş: Ekrem İmamoğlu\'na yasak gelirse CHP\'nin adayı Abdullah Gül olabilir
16.02.2026 23:13  Güncelleme: 23:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gazeteci Barış Yarkadaş: Ekrem İmamoğlu\'na yasak gelirse CHP\'nin adayı Abdullah Gül olabilir
Haber Videosu

Gazeteci Barış Yarkadaş, siyaset gündeminde oldukça konuşulacak bir iddiada bulundu. Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelmesi halinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında ciddi bir seçenek olarak gündeme gelebileceğini öne sürdü. Ayrıca Yarkadaş, CHP'nin aday listesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın olmadığını da ileri sürdü.

Gazeteci Barış Yarkadaş, siyaset gündeminde oldukça konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' operasyonu kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelmesi halinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında ciddi bir seçenek olarak gündeme gelebileceğini iddia etti.

"ABDULLAH GÜL CHP'NİN ADAYI OLABİLİR"

tv100'de konuk olduğu canlı yayında konuşan Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı: "Abdullah Gül CHP'nin önümüzdeki dönemde cumhurbaşkanı adayları arasında ciddi olarak masaya getirilirse şaşırmayın, bilgiye dayalı söylüyorum. Yeni bir bilgi bu. Abdullah Gül, 2018'de de konuşuldu. Biz o dönem Mustafa Ağabey ile aynı gruptaydık, milletvekiliydik. Kapalı toplantıda da konuşuldu biz itiraz ettik. Ama 2028 seçimleri için altını çizerek söylüyorum CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında Abdullah Gül ciddi bir seçenek olarak masaya getirilirse kimse şaşırmasın.

"MANSUR YAVAŞ CHP GENEL MERKEZİ'NDE ADAY LİSTESİNDE YOK"

Belli bir süre sonra eğer Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse, siyaset yapması önünde bazı engeller çıkarılırsa, Abdullah Gül ismi dillendirilirse kimse şaşırmasın. Mansur Yavaş CHP Genel Merkezi'nde aday listesinde yok."

Ekrem İmamoğlu, Barış Yarkadaş, Mansur Yavaş, Abdullah Gül, Politika, Siyaset, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Gazeteci Barış Yarkadaş: Ekrem İmamoğlu'na yasak gelirse CHP'nin adayı Abdullah Gül olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ünal yalçın ünal yalçın:
    Ya barış yarkadaş sen nasıl değişik bir insansın. 1 1 Yanıtla
  • Savaşa faşizime ırkçılğa Hayır Savaşa faşizime ırkçılğa Hayır:
    %100 yalan ne CHP ister ne Abdullah Gül gelir 0 0 Yanıtla
  • Ayhan Murat Ayhan Murat:
    Abdullah Gül şaşırtmaz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Ankara’da dehşet Pompalı tüfekle kahveyi bastı Ankara'da dehşet! Pompalı tüfekle kahveyi bastı
Bisikletliye 12 bin lira ceza Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı Bisikletliye 12 bin lira ceza! Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı
NATO ülkesi ABD’ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti
İsrail fena karıştı 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar İsrail fena karıştı! 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar
Aleksei Navalny’nin eşi: Putin bir katil, hesap vermeli Aleksei Navalny'nin eşi: Putin bir katil, hesap vermeli

23:13
Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
23:09
Kulisleri sallayacak iddia Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına dönüş tarihini verdiler
Kulisleri sallayacak iddia! Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönüş tarihini verdiler
22:56
Kenan Yıldız, sahaya çıkar çıkmaz tüm takıma atmosferi anlattı
Kenan Yıldız, sahaya çıkar çıkmaz tüm takıma atmosferi anlattı
22:34
Bu kulübe gidenin ömrü uzun değil 3. hocayı da gönderdiler
Bu kulübe gidenin ömrü uzun değil! 3. hocayı da gönderdiler
21:59
Yemen’de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
Yemen'de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
21:15
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
20:18
CHP’li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 23:42:12. #.0.5#
SON DAKİKA: Gazeteci Barış Yarkadaş: Ekrem İmamoğlu'na yasak gelirse CHP'nin adayı Abdullah Gül olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.