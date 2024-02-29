Gazeteci Emin Çapa: İzmirliler muhalefetten bezmiş durumda

Politika

Muhalif kimliğiyle bilinen gazeteci Emin Çapa, Halk TV'de katıldığı bir programda 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin yorum yaparken İzmir'e gerçekleştirdiği ziyarette yaşadıklarını anlattı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne tepki gösteren Çapa, , İzmirlilerin muhalefetten bezdiğini, 'biz direniyoruz ama hizmet alamıyoruz' dediklerini söyledi.

Halk TV'de ekranlara gelen Sözüm Var programında ülke ve seçim gündemi değerlendirildiği sırada Emin Çapa'nın CHP'ye tepki göstererek İzmirli vatandaşlarla yaşadığı diyaloğu anlattı anlar çok konuşuldu.

"BİLİYORUM ARTIK YETER DİYORSUNUZ"

İzmirlilerin muhalefetten bezdiğini ifade eden Emin Çapa, "Muhalefet var ya da yok. Muhalefeti eleştirelim ya da eleştirmeyelim ama bu ülke bizim. Seçmenin kendi sorumluluğunu da elini vicdanına koyarak mecburen… Biliyorum yeter artık diyorsunuz.

"İZMİRLİLER MUHALEFETTEN BEZMİŞ DURUMDA"

İzmir'deydim. İzmirliler gerçekten bezmiş durumdalar muhalefetten. Yıllardır biz direniyoruz hizmet almıyoruz ve siz hiçbir şey yapmıyorsunuz diyorlar. Gidin bir dinleyin bakalım ne diyorlar İzmirliler. Hakikaten de öyle bedelini ödüyorlar." ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.