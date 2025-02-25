AK Parti'nin pazar günü yapılan 8. Olağan Büyük Kongresi'nde partilerinden istifa eden 3 vekile rozet takılması Ankara kulislerini iyiden iyiye hareketlendirirken Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'dan dikkat çeken bir paylaşım gelmişti.
Dün X hesabından "Erdoğan kabul etmedi... AK Parti Kongresinde bazı milletvekilleri AK Partiye katıldı. Sn. Recep Tayyip Erdoğan kapıyı sonuna kadar açmadı. AK Parti'ye farklı partilerden geçmek isteyen 3 vekil kabul edilmedi. Yani kapı herkese açık değil" açıklamasında bulunan Sinan Burhan'a yanıt ise CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'dan geldi.
Akdoğan "Yenimahalleli Hemşehrim Sinan Abi, Erdoğan, olur da oylamada elini kaldırır da arada kaynar mı diye meclisteki kavas, stenograf, bürokrat arkadaşları bile partisine alır. Tek hedef 360. Eğri oturalım, harbi konuşalım…"ifadelerini kullandı.
CHP'li vekilin kendisiyle ilgili paylaşımına yanıt veren Sinan Burhan ise ses getirecek bir iddiayı gündeme taşıdı. Burhan "Değerli Umut Kardeşim,ben elimde bilgi ile konuşuyorum. Elbette önümüzdeki günlerde ne olacak göreceğiz. Size bir kötü haberim var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de geçişler olabilir" dedi.
Son Dakika › Politika › Gazeteci Sinan Burhan: CHP'den AK Parti'ye vekil geçişleri olabilir - Son Dakika
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