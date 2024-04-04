Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Yeni Döneme Başladı

Politika

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mazbata töreninde yaptığı konuşmada, "Öyle bir kazandık ki başkanları olarak herkesin bizde adaleti, emniyeti, kendini bulduğu yeni bir döneme bismillah diyerek başlıyoruz" diyerek yeni dönemine resmen başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde tekrardan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Fatma Şahin mazbatasını Gaziantep Adliyesi'nde düzenlenen törenle aldı. Mehmet Uygun Konferans Salonu'nda düzenlenen teslim töreninde Başkan Fatma Şahin'e mazbatasını İl Seçim Başkanı Atilla Kasapoğlu takdim etti. Ustalık dönemine resmen başlayan Şahin, söz de kararda milletindir diyerek, hemşerilerine ve yol arkadaşlarına verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti.

"Gaziantep modeli, Türkiye modeli olana kadar durma yok yola devam"

Gaziantep Modeli'nin Türkiye modeli olana kadar durmadan çalışacaklarını dile getiren Başkan Şahin, "Türkiye Yüzyılı Belediyeciliğinde Gaziantep, öncü ve lider çalışmasına devam edene kadar durmak yok yola devam diyoruz. Adalet mülkün temeli. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti. Hukuk devletinin gereği olarak bugün çalışmalar tamamlandı. Bu mazbata sizlerin şahitliğiyle bize verildi. Bu benim için çok önemli" şeklinde konuştu.

"Mazbatayı 2 milyon şehirdeki her bir kardeşim adına alıyorum"

Doğduğu şehre üçüncü defa hizmet etmenin şükrünü ve mutluluğunu dile getiren Başkan Şahin, "Biz makamın büyük bir sınav olduğunu, hemşerilerimizin doğumdan ölüme kadar yanında olmamız gerektiğini, onların dualarıyla millete hizmet etmemiz gerektiğine inanmış olan bir takımın parçasıyız. Bu mazbatayı 2 milyon şehirdeki her bir kardeşim adına alıyorum. Yetim, yoksul, mağdur, muhtaç, Türkiye Yüzyılı Belediyeciliğinin şefkatli yüzü olan kardeşlerimin duası adına alıyorum. Öyle bir kazandık ki, başkanları olarak herkesin bizde adaleti, emniyeti, kendini bulduğu yeni bir döneme bismillah diyerek başlıyoruz. Bizde her bitiş yeni bir başlangıçtır" diye konuştu. - GAZİANTEP