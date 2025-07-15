Gaziantep’te 15 Temmuz Anma Programı

Gaziantep "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yüzlerce vatandaşın katılımıyla anma programı düzenlendi.

Gaziantep Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Alanda toplanan yüzlerce vatandaş ellerindeki bayraklarıyla sloganlar eşliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını dinledi. Konser ve sinevizyon gösterisiyle devam eden program, sela okunmasıyla sona erdi.

"Meydanları bırakmadınız sahip çıktınız"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 15 Temmuz gününde vatandaşların meydanları boş bırakmadıklarını söyleyerek, "Biraz önce videoda izlediğimiz gibi o ana dair, o güne dair görüntüleri izlediğimizde böyle bir şeyi yaşadık mı diye inanmakta zorlandığımız hainliğin, ihanetin doruk noktaya ulaştığı o geceyi gerçekten zaman zaman hatırlamak lazım. Çünkü bizim tarihimizde ihanetler var. Bizim tarihimizde maalesef hainlikler var. Onun için bunlardan çokça da ders almamız lazım. Cumhurbaşkanımız sizi sokaklara davet ettikten sonra tamam diyene kadar bu meydanları bırakmadınız. Sahip çıktınız. Özgürlüğünüze bağımsızlığınıza vatanınıza, milletinize, devletinize, bayrağınıza sahip çıktınız. Allah hiçbirinize o manzaraları göstermesin. Allah bir daha bu millete bu devlete onları yaşatmasın. Ama ben şunu da gördüm. Ne kadar büyük bir milletiz, ne kadar büyük bir devletiz icab ettiğinde ne kadar güzel birbirimize sarılıyoruz. Dedim ya unutmamak, unutturmamak lazım. Çok büyük bir projeyle yürüyoruz. Terörsüz Türkiye projesi. Buradan ben de bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 41 yıl aynı FETÖ teröründe olduğu gibi bu ülkenin içine içeriden dışarıdan nifak sokan, kardeşi kardeşe kırdıran ve bin bir türlü oyunla bu terörü başımıza bela edenlerden de bu terörden de kurtulmanın eşiğindeyiz inşallah. Devletimizin çok güçlü iradesi tüm kurumların herkesin gönülden sahiplenmesiyle inşallah çıkılan bu yol çıkılan bu hayırlı yol 41 yıllık bu beladan da bu ülkeyi kurtulacak ve ondan sonra inşallah önümüz çok daha açık olacak diyor. Bu anlamda bu iradeyi ortaya koyan herkese bu vatanında bir evladı olarak şükranlarımı, minnetlerimi sunuyorum" dedi.

"Bugün çok daha güçlüyüz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Şahin Bey'in, Şehit Kamil'in, Karayılan'ın, Gazi'nin torunları hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 9 yıl önce bu topraklara farklı emellerle darbe indirenlere karşı çocuğunu evde uyutarak sokağa çıkan annelerimizin alnından öpüyoruz. O gece gördük sizi. Bu meydan gençliğin meydanıydı. O gece abdestini alıp ölürsem şehit kalırsam gazi olayım diyenlerin meydanıydı bu meydan. Bugün çok daha iriyiz. Bugün çok daha diriyiz. Bugün çok daha güçlüyüz. Ne zaman sevgili peygamberimizin veda hutbesini yolumuzu aydınlattırsak zafer geliyor" diye konuştu.

Düzenlenen programa; Vali Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Erdin Kaya, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve yüzlerce vatandaş katıldı. - GAZİANTEP