Gaziantep'te Türkiye'nin İlk Erişilebilir ve Aile Dostu Parkı Açıldı

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş Gaziantep'te

Galle park Türkiye'nin ilk hem erişilebilir hem de aile dostu ünvanını taşıyan parkı oldu

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Galle Park'a, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından Aile Dostu Park Unvanı ve Engelli Erişim Belgesi verildi. Belgelerin verilmesiyle Galle Park, Türkiye'nin ilk hem erişilebilir hem de aile dostu unvanını taşıyan park oldu.

"Yeşil Şehir Gaziantep" hedefi kapsamında yatırımlarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete açtığı Galle Park, aile ve engelli dostu özellikleriyle ön plana çıkıyor.

İçinde birçok ülkenin ve kültürün bahçesini barındıran parkın yapım aşamasında engellilerin ihtiyaçlarına yönelik tasarımı ve ailelerin rahatlıkla kullanabileceği özellikler yer alıyor. Engellilerin kullanacağı yollar ile tuvaletlerde engellilerin erişim kolaylığı gibi özellikleriyle Aile Dostu Park Unvanı ve Engelli Erişim Belgesi aldı.

Belge takdim törenine Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül ve vatandaşlar katıldı.

"Gaziantep her daim fark oluşturuyor"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ilkleri gerçekleştiren bir kurum özelliği taşıdığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Başkanımızın, valimizin ve bütün milletvekillerimizin buraya verdiği güçlü destekle Gaziantep her daim fark oluşturuyor. Bugün Gaziantep, Galle Parkı hem erişilebilirlik belgesine ulaştı bunu da Ulusal Erişilebilirlik Genelgemizin Cumhurbaşkanımız tarafından yayınlanması, resmi gazetede yayınlanması sonrasında ilk erişilebilirlik belgesini alan park olarak tarihe geçmiş oldu. Aynı zamanda, bugün Galle Parkı Aile Dostu Park olarak da bizden bir plaket daha alacak. Haftaya uluslararası aile forumumuz gerçekleşecek. Aile Haftası kapsamında ilk olarak Gaziantep'e Aile Dostu Park plaketi de vermiş olacağız."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Aile dostu bir park olmanın büyük onurunu yaşıyoruz. Önce olmak, lider olmak çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve size çok teşekkür ederim" diye konuştu.