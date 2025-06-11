Gaziosmanpaşa'da Yeni Başkan Vekili Eray Karadeniz Seçildi

Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkan Vekili Karadeniz: "Sahada vatandaşla esnafla iç içe olacağız"

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da yapılan meclis oylamasında 3. turda AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz 21 oyla Gaziosmanpaşa Belediye Başkan vekili olarak seçildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. Gaziosmanpaşa Belediyesi için bugün Başkan vekili seçimi gerçekleştirildi. Gaziosmanpaşa'da yapılan seçimde AK Parti'nin Belediye Başkan vekili adayı Eray Karadeniz olurken, CHP'nin ise Murat Topaloğlu oldu. Yapılan meclis oylamasında CHP'nin adayı 16 oy alırken, 3. turda AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz 21 oyla Gaziosmanpaşa Belediye Başkan vekili olarak seçildi. Oylamanın ardından konuşma gerçekleştiren Karadeniz daha sonra makamında tebrikleri kabul etti.