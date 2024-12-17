Gazze'de Ateşkes Anlaşması Beklentisi - Son Dakika
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Politika

Gazze'de Ateşkes Anlaşması Beklentisi

Mısır'da yapılacak görüşmelerle Gazze'de ateşkes anlaşması imzalanması bekleniyor.

17.12.2024 18:01
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Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmelerine yakın kaynaklar, önümüzdeki günlerde bir anlaşma imzalanmasının beklendiğini iddia etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 438 gündür devam ederken, ateşkes görüşmelerine yakın kaynaklar, yeni açıklamalarda bulundu. Adı açıklanmayan kaynaklar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde ateşkes ve rehine anlaşması görüşmeleri için Mısır'ın başkenti Kahire'ye geleceğini belirterek, önümüzdeki günlerde bir anlaşma imzalanmasının beklendiğini iddia etti.

İsrail basını, Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasında ifade vereceği duruşmanın iptal edilmesinin nedeninin söz konusu Kahire ziyarete olduğunu öne sürdü.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ında Kahire'ye geleceği iddia edildi

Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalı, Netanyahu'nun Kahire'de olduğunu öne sürerek, Mısır yönetiminin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı "acil bir ziyaret için" Kahire'ye çağırdığını iddia etti.

Hamas'tan açıklama

Basında çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Hamas, İsrail'in anlaşmaya "yeni şartlar koymayı" bırakması durumunda bir ateşkesin mümkün olduğunu ifade etti.

İsrail heyetinin Gazze'de ateşkes görüşmeleri için Katar'a gittiği iddia edilmişti

İsrail basının dün adı açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberlerde, İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD ve İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet yetkililerinin de yer aldığı bir heyetin Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'ya gittiği iddia edilmişti. Haberlerde, heyette İsrail ordusundan da temsilcilerin yer aldığı aktarılarak, heyetin arabulucularla bir araya geleceği ifade edilmişti.

Adı açıklanmayan yetkili, ziyaretin ateşkes görüşmelerinde önemli bir ilerleme kaydedildiği anlamına geldiğini aktarmıştı. - KAHİRE

Kaynak: İHA

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