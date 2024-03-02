Gazze'de ateşkes görüşmeleri yarın Kahire'de devam edecek

Politika

İngiliz haber ajansı Reuters, Mısırlı güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde " Gazze'de ateşkes" görüşmelerinin yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de devam edeceğini aktardı.

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes anlaşması sağlanmasına yönelik yürütülen çabalar devam ediyor. İngiliz haber ajansı Reuters'ın Mısırlı iki güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde, Gazze'de ateşkes ilan edilmesine yönelik yapılan görüşmelerin yarın Kahire'de devam edeceği belirtildi. İsrail ve Hamas heyetlerinin yarın Kahire'ye gelmesinin beklendiği ifade edildi. Ayrıca tarafların Gazze'deki ateşkesin süresinin yanı sıra rehine ve tutukluların serbest bırakılması konusunda da anlaştıklarını öne sürüldü. Anlaşmanın tamamlanması için İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinden çekilmesi ve yerinden edilen sivillerin bölgeye dönüşü konusunda bir anlaşmaya ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

İsrail hükümeti ve Hamas'tan ise konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak İsrail'deki "Ynet" haber sitesi iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde Tel Aviv yönetiminin rehinelerin tam listesini alana kadar bir heyet göndermeyeceğini iddia etti.

ABD, Mısır ve Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'deki savaşı durdurmak için haftalardır diplomasi trafiğini sürdürürken, Ramazan öncesi anlaşmaya varılması bekleniyor. - KAHİRE