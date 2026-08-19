Gazze'de İHA Saldırısı: 9 Ölü
Gazze Şehri'ndeki polis karakoluna düzenlenen İHA saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti, 15 yaralı.
Gazze Şehri'nde bir polis karakoluna insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.
İsrail, Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor. İsrail bu kez de Gazze Şehri'nde bir polis karakoluna insansız hava aracı saldırısı düzenledi. Şehrin merkezinde yoğun saatlerde gerçekleştirilen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Gazzeli yetkililer, saldırıda 15 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Karakol saldırısından yaklaşık bir saat önce ise Nuseyrat Mülteci Kampına saldırı düzenlenmiş, 1 kişi hayatını kaybetmişti.
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