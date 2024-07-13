Gazze'deki Filistin Hükümeti, İsrail'in El Mevasi Saldırısını Yalanladı - Son Dakika
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Politika

Gazze'deki Filistin Hükümeti, İsrail'in El Mevasi Saldırısını Yalanladı

Gazze\'deki Filistin Hükümeti, İsrail\'in El Mevasi Saldırısını Yalanladı

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in El Mevasi bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyı çarpıtmak için Muhammed Deif'in hedef alındığı yönünde yalan haberler yaydığını belirtti. İsrail ordusunun saldırıda Hamas lideri Muhammed Deif'i hedef aldığı iddiası yalanlandı. Gazze'deki hükümet, İsrail'in bu saldırıyla soykırım savaşını örtbas etmeye çalıştığını ve uluslararası toplumun baskı uygulaması çağrısında bulundu.

13.07.2024 20:24
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Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı ve "güvenli bölge" olarak nitelendirilen El Mevasi bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyı çarpıtmak için Muhammed Deif'in hedef alındığı yönünde yalan haberler yaydığını belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in El Mevasi bölgesinde 71 Filistinliyi katlettiği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. İsrail ordusunun saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in hedef alındığı iddiası yalanlandı. Açıklamada, "İsrail işgali, dikkatleri El Mevasi'de işlenen korkunç katliamı meşrulaştırmaya yönelik başarısız girişimden başka yöne çekmek amacıyla yalan haberler yayıyor. İsrail işgali, soykırım savaşının başlangıcından bu yana başarısızlığını ve sivillere, özellikle de çocuklar ve kadınlara karşı işlediği suçları örtbas etmek amacıyla defalarca çarpıtma politikası uyguladı. Medya kuruluşlarını bu tür katliamlarla ilgili haberlerin işlenmesi sürecinde son derece dikkatli ve hassas olmaya çağırıyoruz. İsrail işgalinin yalan haber yayarak dikkatleri Filistin halkımıza karşı işlediği devam eden suçlardan uzaklaştırmasını ve medyayı yanlış bilgi yaymak için bir araç olarak kullanmasını kınıyoruz. Sivillere yönelik bu korkunç katliamların devam etmesinden tamamen İsrail işgalini ve ABD yönetimini sorumlu tutuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere, uluslararası kuruluşlara ve tüm ülkelere Gazze'de akan kanı durdurması için İsrail ile ABD yönetimine baskı uygulama çağrısında bulunuldu.

"Suçun ve katliamın boyutunu örtme girişimi"

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet el-Reşk de yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun saldırıda Deif'in hedef alındığı iddiasına tepki gösterdi. Reşk, "Gerçek şu ki bu iddialar, böyle bir katliamı meşrulaştırmak için suçun ve katliamın boyutunu örtbas etme girişimidir. Bu kadar çok sayıda yerinden edilmiş insanı hedef almak hiçbir şeyle meşrulaştırılamaz" dedi.

Hamas'tan Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere protesto çağrısı

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Batı Şeria ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Filistinlilere El Mevasi'de gerçekleştirilen saldırıya yanıt olarak protesto düzenlemeleri çağrısında bulunuldu. Açıklamada, "Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistin halkımızı, suçlu siyonist işgalcilere ve terörist yerleşimcilere karşı kitlesel gösteriler düzenlemeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gazze'deki Filistin Hükümeti, İsrail'in El Mevasi Saldırısını Yalanladı - Son Dakika

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