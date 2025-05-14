Gazze'deki Hastaneye Saldırı: Sinwar Hedef Alındı

İsrailli yetkililer, dün Gazze Şeridi'ndeki Avrupa Hastanesi'ne düzenlenen saldırılarda Hamas'ın Gazze lideri Muhammed Sinvar'ın hedef alındığını ifade etti.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta bulunan Avrupa Hastanesi'ne saldırı düzenledi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırıda 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın Gazze lideri Muhammed Sinwar'ın da saldırılarda hedef alındığını açıkladı. IDF açıklamasında, Sinwar'ın hayatta olup olmadığının bilinmediği ancak hastaneye düzenlenen saldırıda bir tünelin hedef alındığı kaydedildi. İsrailli güvenlik kaynakları, güvenlik güçlerinin Sinwar'ın akıbetini belirlemeye çalıştığını dile getirdi. Adı açıklanmayan güvenlik kaynakları, Sinwar'ın hastaneye düzenlenen saldırıda hedef alınan tünelde olması durumunda büyük ihtimalle hayatta olmadığını bildirdi.

Saldırının ardından İSrail, Cibaliye için tahliye emri verdi. İsrailli Sözcü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "tahliye için son uyarı" ifadesini kullandı.

İsrail, saldırıdan saatler sonra Gazze'nin kuzeyinden İsrail'in Aşkelon ve Sderot kentlerine 3 roketli saldırı gerçekleştirildiğini 2 roketin hava savunma sistemi tarafından engellediğini ancak bir roketin açık alana düştüğünü bildirdi.

Muhammed Sinwar kimdir?

İsrail'in geçtiğimiz Ekim ayında düzenlediği saldırıda öldürülen Hamas'ın eski lideri Yahya Sinwar'ın kardeşi Muhammed Sinwar, Hamas'ın en üst düzey askeri komutanı Muhammed Deif'in geçtiğimiz Temmuz ayında öldürülmesinin ardından Hamas'ın askeri kanadının başına geçti. Yahya Sinwar'ın öldürülmesinin ardından da Hamas'ın Gazze lideri oldu. İsrail tarafından 1990'lı yıllarda 9 ay hapse atılan Muhammed Sinwar, daha sonra gittiği Ramallah'ta da 3 yıl hapiste kaldı. Sinwar'ın, 2006 yılında da İsrailli asker Gilad Shalit'in alıkonmasında rol oynadığı ifade ediliyor. - TEL AVİV