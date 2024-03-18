AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı İlhan Geçit, Malatya\'nın iyileşme reçetesini açıkladı

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, 6 Şubat'ta yaşanan Asrın felaketinde büyük yıkımın yaşandığı Malatya'nın "İyileşme Reçetesi"ni hazırladıklarını ve bu reçetenin hayata geçirilmesinde merkezi hükümetin desteğinin önemine vurgu yaparak, vatandaşların 31 Mart seçimlerinde oy verirken bu hususu özellikle göz önünde bulundurmaları tavsiyesinde bulundu.
AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, beraberinde AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı ve teşkilat üyeleriyle birlikte Yaka Mahallesi'nde düzenlenen halk buluşmasına katıldı. Yoğun katılımın sağlandığı buluşmada vatandaşların sevgi seli ile karşılaşan Prof. Dr. İlhan Geçit, önemli açıklamalarda bulundu. 6 Şubat depremlerinde büyük yara alan Malatya'yı ayağa kaldıracak ekibin AK Parti adayları olduğunun altını çizen Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatya'nın iyileşme reçetesinin hazır olduğunu belirtti.
Milletvekili Tüfenkci: "Bu seçim bir zihniyet seçimi"
AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, bu seçimlerin sadece yerel seçim olmadığını aynı zamanda bir zihniyet seçimi olduğunu söyledi. "Terörle iş birliği içinde olanları mı yoksa milletle iş birliği yapanları mı yerelde iktidar yapacaksınız?" diye soran Tüfenkci, isim vermeden CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba'yı sert sözlerle eleştirdi.
Tüfenkci, "Bu bir yerel seçim. Bu bir zihniyet seçimi. Esasında biz kimi iktidara getireceğiz. Hangi zihniyeti iktidar yapacağız. Terörle işbirliği yapanlarımı iktidar yapacağız, yoksa milletle işbirliği yapanlarımı belediye başkanları yapacağız. İşte 31 Mart'ta buna karar vereceksiniz. Yalanlarla dolanlarla siyaset yapanlarımı iş başına getireceğiz. Yoksa eserleriyle ve hizmetleriyle duruş sergileyenleri mi belediye başkanı yapacağız. İşte buna karar vereceğiz. Ben inanıyorum ki Yaka Mahallesi sakinleri, vatanına, milletine ve devletine bağlı insanlar. Asla bölücülerle iş birliği yapanları iş başına getirmez. Kendi içinde çıkan evlatlarını iş başına getirecekler. Bakmayın algı oluşturanlara? Lafa bakmayın icraata bakın. Yapacağız demiyoruz, yaptık diyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımız, Allah'ın izniyle yapacaklarımızın teminatı. Biz Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'da şunu gördük. Yapamayacağınız bir şeyin sözünü de vermeyeceksiniz, söz verdiniz mi? O zaman yapacaksınız" şeklinde konuştu.
Geçit: "Bu şehri ayağa kaldıracak ekip biziz"
Merkezi hükümet ile yerel yönetimin iş birliğinin kenti ayağa kaldırmada büyük önem taşıdığına vurgu yapan AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Bu bir yerel seçim. Yerel seçimde genel seçimden farklı olarak adayları farklı mukayese etmemiz gerekiyor. Ölçüp biçip tartıp, yetkinliklerine, birikimlerine bakmak gerekiyor. Bugün vereceğiniz karar sadece bizim beş yılımızı etkilemeyecek, belki biz burada inşallah 50 yıllık 100 yıllık bir şehri planlayacağız. Dolayısıyla bu karar gelecek 100 yıllı da etkileyecek. Malatya'nın iyileşme reçetesinin hazır. 100 yılın afetinde bu şehri ayağa kaldıracak ekip bu ekip. Duygusal değil akli karar vermek gerekiyor. Sizler de göreceksiniz ki merkezi hükümetin desteği olmadan belediyelerin bütçeleri ile bu işlerin altından kalkmak mümkün değil. Oy verirken, sadece bizim 5 yılımızı değil bu şehrin gelecek 50 veya belki 100 yılını belirleyeceksiniz. Yol altı ile yol üstü arasındaki gelişmişlik farkını hızla gidereceğiz. 6 Şubat depremleri bize bazı fırsatlar sunuyor. Rezerv alanları, kentsel dönüşüm gibi fırsatlar sunuyor. 5 yıllık sürecin sonunda bu farkların ortadan kalkmış olacağını göreceksiniz" diye konuştu.
Toplantıda kendisine sloganlarla destek veren gençleri de unutmayan Geçit, kenti yönetirken gençlerin fikirlerinden de yararlanacaklarını, onları karar alma sürecine dahil edeceklerini söyledi. Geçit, "Nasıl ki Büyükşehir Meclisinde komisyonlar var, gençlerden de meclis oluşturacağız. Ama dost pazarda görsün diye değil. Her ay onlarla bir araya gelip, fikirlerinden yararlanacağız" İfadelerini kullandı. - MALATYA
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