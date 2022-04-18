Gediz'de Kaymakam Hakan Alkan yetim çocuklar ile bir araya geldi - Son Dakika
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Gediz'de Kaymakam Hakan Alkan yetim çocuklar ile bir araya geldi

18.04.2022 14:33
Gediz'de Kaymakam Hakan Alkan yetim çocuklar ile bir araya geldi

Kütahya'nın Gediz İlçesinde, Kaymakamlık tarafından Dünya Yetimler Günü nedeniyle iftar programı düzenlendi.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde, Kaymakamlık tarafından Dünya Yetimler Günü nedeniyle iftar programı düzenlendi.

Dünya yetimler günü sebebiyle Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, yetim çocuklar ile iftar da bir araya geldi.

Yetimlere sahip çıkılmasının gündemden düşmemesi adına her sene Ramazan Ayının 15'nci gününün Dünya Yetimler Günü olarak kabul edildiğini belirten Kaymakam Hakan Alkan, "Yetim çocuklarımızın farkındalığının artmasını amaçlayan bu özel günde en güzel ve en anlamlı iftarlarımızdan birini gerçekleştirdik. Yetim ve öksüz kardeşlerimiz bizlere Allah'ın emanetidir. İnsanlık adına üzerimize düşen görev onlara sahip çıkmaktır. Devletimizin şefkatli eli daima emanetlerimizin üzerindedir" dedi.

Gerçekleştirilen iftar yemeğine Kaymakam Hakan Alkan'ın yanı sıra Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yaşar Türker ve çocukların aileleri katıldı. - KÜTAHYA

Gediz'de Kaymakam Hakan Alkan yetim çocuklar ile bir araya geldi
Gediz'de Kaymakam Hakan Alkan yetim çocuklar ile bir araya geldi
Gediz'de Kaymakam Hakan Alkan yetim çocuklar ile bir araya geldi

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Hakan Alkan, Hisarcık, Kütahya, Gediz, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gediz'de Kaymakam Hakan Alkan yetim çocuklar ile bir araya geldi - Son Dakika


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