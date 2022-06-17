Seçim otobüsüyle ilçeyi gezen Davutoğlu, daha sonra Osmaniye Ticaret Borsası ile Ticaret ve Sanayi Odası başkanlarını makamlarında ziyaret etti.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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