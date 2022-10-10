Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Nefsimi tekrar ayaklar altına alıyorum - Son Dakika
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Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Nefsimi tekrar ayaklar altına alıyorum

10.10.2022 16:14

Başörtüsü konusuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ''Nefsimi bir kez daha ayaklar altına alarak on yıllarca bu sorunun acısını yaşamış onurlu kızlarımız ve kadınlarımız adına sizden bu konuyu ele almak üzere kamuoyuna açık bir şekilde randevu talebinde bulunuyorum" ifadeleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gerçekleştirdiği basın toplantısında, günlerdir gündemden düşmeyen "başörtüsü" konusu hakkında açıklamalarda bulundu.

''BAŞÖRTÜSÜNÜ TEK BAŞINA GÜNDEME GETİRİN''

Davutoğlu, Erdoğan'a; "Başörtüsü özgürlüğünü Anayasal ve yasal teklifi tek başına ve kendi içinde tutarlı bir şekilde gündeme getiriniz ve en kısa sürede bütün partilerin tam bir mutabakatı içinde TBMM'den geçirmeyi hedefleyiniz. Alevi vatandaşlarımız hakkında teklifi de ayrı Meclis'e getiriniz. Hep birlikte destek verelim. Bu işin öncülüğünü yapma şerefi size ait olsun" ifadelerini kullandı.

''RANDEVU TALABİNDE BULUNUYORUM''

Davutoğlu son yıllarda baskı gördüğünü ve bunları bir kenara bıraktığını ifade ederek Erdoğan'dan randevu talebinde bulundu. Davutoğlu, ''Nefsimi bir kez daha ayaklar altına alarak on yıllarca bu sorunun acısını yaşamış onurlu kızlarımız ve kadınlarımız adına sizden bu konuyu ele almak üzere kamuoyuna açık bir şekilde randevu talebinde bulunuyorum. Hiçbir nefsi ve siyasi çıkar hayatımızı vakfettiğimiz değerlerden önemli değildir.

AK PARTİLİ YÖNETİCİLERE DE SESLENDİ

Değerli AK Partili yöneticiler sayın cumhurbaşkanına yaptığım çağrı sizler için de geçerlidir. Bu konuşmamı kaleme alırken her biriniz gözümün önünden geçtiniz. Eşlerimizin ve kızlarımızın başörtüsü için omuz omuza mücadele verdiğimiz günleri hatırladım. Son yıllarda yaşadığım derin hayal kırıklıklarını ve ihtilaflarımızı da bir kenara bırakarak geçmişte bu mağduriyeti yaşamış kadınlarımız ve ileride yaşaması muhtemel gelecek nesillerimiz adına sizlerden de istirhamda bulunuyorum. Lütfen sayın cumhurbaşkanına gidiniz ve bu tarihi fırsatı kaçırmamak gerektiğini anlatınız'' dedi.

''DÜRÜSTSEN ANAYASA DEĞİŞİKİLİĞİ YAPALIM''

Başörtüsü konusunu yasa ile koruma altına almak isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşıanayasa değişikliği çağrısı yapan Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Eğer dürüstsen, samimiysen, temel bir insan hakkı olan başörtüsü meselesini ülkenin gündeminden kati şekilde çıkarmakta kararlıysan, gelin çözümü yasa değil, anayasa düzeyinde sağlayalım" demişti.

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Son Dakika Politika Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Nefsimi tekrar ayaklar altına alıyorum - Son Dakika


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