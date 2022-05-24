Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Kağızman kongresinde konuştu - Son Dakika
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Kağızman kongresinde konuştu

24.05.2022 17:25

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Allah ülkemizdeki birliği ve beraberliği daim eylesin, bu ülkeye kurulan tuzakları, bu tuzak kuranların başında parçalasın inşallah." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Allah ülkemizdeki birliği ve beraberliği daim eylesin, bu ülkeye kurulan tuzakları, bu tuzak kuranların başında parçalasın inşallah." dedi.

Davutoğlu, partisinin, Kars'ın Kağızman ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kongresinde, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere rahmet diledi.

Vatan için kan ve ter dökenlerin her zaman hürmete layık olduğunu ifade eden Davutoğlu, "Allah ülkemizdeki birliği ve beraberliği daim eylesin. Bu ülkeye kurulan tuzakları, bu tuzak kuranların başında parçalasın inşallah." diye konuştu.

Davutoğlu, iki gündür Kars'ta olduklarını, esnafın, çiftçinin, gencin, yaşlının, kadınların sorunlarını dinlediklerini belirterek, Türkiye'nin güneyini en batıdan en doğuya kadar ziyaret ettiklerini anlattı.

Şimdi de kuzeydoğuyu ziyaret ettiklerini belirten Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Bu partiyi kurarken bütün zorluklara göğüs gerecek bir kadro aradık. Dürüst, samimi, güven duyulan ve halkın içinden çıkmış kadrolar ve elhamdülillah zor şartlarda bütün bu çileli yolculuğu kabul eden nice yiğit insanlar meydana çıktılar. Bu zorlu baskılar altında bu mücadeleyi zorlu bir dönemde sürdürmek üzere, Kars'ta bayrağı eline alıp çınar bayrağını yükselten Yavuz Yazar başkanıma teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından yapılan kongrede, Gelecek Partisi Kağızman İlçe Başkanlığına Kasım Yıldız seçildi.

Davutoğlu, ilçedeki esnafları da ziyaret etti, İstiklal Alanı'nda hitap ettiği vatandaşlardan partisine destek istedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Kağızman kongresinde konuştu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Kağızman kongresinde konuştu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Kağızman kongresinde konuştu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Kağızman kongresinde konuştu

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Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Kağızman kongresinde konuştu - Son Dakika


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