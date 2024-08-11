Davutoğlu AK Parti'ye geri mi dönüyor? Gelecek Partili vekilden gündem yaratacak çıkış - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Davutoğlu AK Parti'ye geri mi dönüyor? Gelecek Partili vekilden gündem yaratacak çıkış

Davutoğlu AK Parti\'ye geri mi dönüyor? Gelecek Partili vekilden gündem yaratacak çıkış

Gelecek Partisi'nden AKP'ye geçeceği iddia edilen Mustafa Nedim Yamalı, bu iddialara yanıt verdi. Yamalı, AKP ile görüşmeler yaptıklarını ve bu görüşmelerin Ahmet Davutoğlu'nun bilgisi dahilinde gerçekleştiğini belirtti. Ayrıca, AK Parti'ye geçişin genel başkan Davutoğlu'nun onayı olmadan gerçekleşmeyeceğini ifade etti. Yamalı, AK Parti dışında İYİ Parti, Deva Parti, Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi ile de görüştüklerini söyledi.

11.08.2024 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muhalefet partilerinden 7 milletvekilin AK Parti'ye geçeceği iddiası gündemdeki sıcaklığını korurken Gelecek Partisi'nden AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Mustafa Nedim Yamalı sessizliğini bozdu. Bazı görüşmelerin yapıldığını doğrulayan Yamalı'nın açıklamaları kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

"BAZI GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ"

Mustafa Nedim Yamalı iddialar ile ilgili, "Bazı görüşmeler yapıyoruz. AK Parti de bunlardan biri. Oradaki arkadaşlarımız yıllarca beraber çalıştığımız isimler" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİLİ ARKADAŞLARIMIZ GEÇMEMİZİ İSTİYOR"

AK Parti ile görüşmelerinin olduğunu ve AK Parti'deki isimlerin yıllarca beraber çalıştıkları arkadaşları olduklarını da belirten Yamalı, "AK Parti'ye bazı tavsiyelerimiz oluyor. Ben AK Parti'nin kurucularından biriyim. Karşılıklı konuşuyoruz ancak şu an kendi partimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Görüştüklerimiz arasında İYİ Parti, Deva Partisi, Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi de var" dedi.

"ZAMAN NEYİ GÖSTERİR BİLEMİYORUZ"

Siyasetin parçalanmış halinin toparlanması için çalışmalar yapmaya devam edeceklerini ifade eden Yamalı, "Seçimlerden sonra yeni bir döneme girdik. Bu yeni dönemde herkes kendi yol haritasını belirlemeye çalışıyor. Bu sadece bizim partimizle alakalı olan bir durum değil. Diğer partilerdeki vekiller de çalışmalar yapıyor. Bu minvalde zaman neyi gösterir bilemiyoruz." sözlerini kullandı.

"GEÇECEKSEK DAVUTOĞLU İLE HEP BİRLİKTE GEÇERİZ"

Ahmet Davutoğlu'nun haberi olmadığı ve gizli buluşmalar yapıldığı iddialarına ise Yamalı, "Ahmet Davutoğlu'nun partide yapılan tüm görüşmelerden haberi var. Her şey genel başkanın bilgisi dahilinde. Görüşmelerimizin çoğu kamuya açık. Genel başkanın iradesi, bilgisi ve onayı olmadan hiçbir şey yapmıyoruz. Biz bir paket değiliz. 6'lı masada isteklerimizi gerçekleştiremedik. Bu görüşmeler genel başkanımızın talimatlarıyla ve son kararı da Ahmet Davutoğlu verir. AK Parti'ye geçeceksek Sayın Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu ile hep birlikte geçeriz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Nedim Yamalı, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Milletvekili, İYİ Parti, AK Parti, Ankara, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Davutoğlu AK Parti'ye geri mi dönüyor? Gelecek Partili vekilden gündem yaratacak çıkış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ZAFER YILDIZ: Bir kere satan her zaman satar. 2 0 Yanıtla
  • Oooo: Kimin kayığına binerse onun küreğini çekenler 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: boş işlerle meşgul etmeyin daha önemli şeyler var bu ülkede 0 0 Yanıtla

09:48 Davutoğlu AK Parti’ye geri mi dönüyor Gelecek Partili vekilden gündem yaratacak çıkış Davutoğlu AK Parti'ye geri mi dönüyor? Gelecek Partili vekilden gündem yaratacak çıkış
09:27 Kassam Tugayları video yayımladı Yahya Sinvar’ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var Kassam Tugayları video yayımladı! Yahya Sinvar'ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var
09:09 Yeniden Refah’lı başkanın yaptığı paylaşım başını yaktı Yeniden Refah'lı başkanın yaptığı paylaşım başını yaktı
08:25 Dün gece erişime açıldı İşte Türkiye’nin Instagram’a kabul ettirdiği şartlar Dün gece erişime açıldı! İşte Türkiye'nin Instagram'a kabul ettirdiği şartlar
07:41 Kurum’un konuşması protestolarla kesildi Kandıra köylüleri “Çöp tesisi istemiyoruz“ sloganları attı Kurum'un konuşması protestolarla kesildi! Kandıra köylüleri "Çöp tesisi istemiyoruz" sloganları attı
12:01 Yolun sonu altın olsun Milli tekvandocumuz çeyrek finalde Yolun sonu altın olsun! Milli tekvandocumuz çeyrek finalde
11:55 Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu
11:51 Yeni takımı belli gibi Zaha Galatasaray’dan ayrılıyor Yeni takımı belli gibi! Zaha Galatasaray'dan ayrılıyor
11:49 Adele, Münih’teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı Adele, Münih'teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı
11:25 İki fotoğraf da Türkiye’den Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor İki fotoğraf da Türkiye'den! Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor
11:08 Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti
10:56 Türkiye, Olimpiyatlar’da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor Türkiye, Olimpiyatlar'da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor
10:39 Ankara’da kaza yapan otobüsten kıl payı kurtulan yolcu: Kimisi şans der, ben anne duası diyorum Ankara'da kaza yapan otobüsten kıl payı kurtulan yolcu: Kimisi şans der, ben anne duası diyorum
10:34 Nike, Türkiye’deki internet alışverişlerini durdurdu Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu
10:12 Küstahlıkta sınır tanımıyor İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan’a saldırdı Küstahlıkta sınır tanımıyor! İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'a saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2024 10:29:15. #1.11#
SON DAKİKA: Davutoğlu AK Parti'ye geri mi dönüyor? Gelecek Partili vekilden gündem yaratacak çıkış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement