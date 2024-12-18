Gençler Politika Geliştirme Süreçlerine Katkıda Bulundu

Politika

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı", gençlerin politika geliştirme süreçlerine doğrudan katkı sağlaması amacıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

81 ilde düzenlenen çalıştaylar kapsamında Ankara'da gerçekleştirilen etkinliğe; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu ve bakanlık yetkilileri katıldı.

1000 KATILIMCI GELECEĞİN POLİTİKALARINI ŞEKİLLENDİRDİ

Öğrenci kulüpleri, akademisyenler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, gençlik politikalarına yön vermek amacıyla bir araya geldi. 1000 gencin aktif katılımı ile 11 farklı başlıkta grup çalışmaları gerçekleştirildi. Bu katılımcılar, hedefler ve somut eylem önerileri geliştirerek, ülkemizin gençlik politikalarının şekillenmesine katkıda bulundu. Yoğun ilgi ve verimli tartışmalar, gençlerin politika süreçlerinde ne denli etkin bir rol üstlendiklerini bir kez daha ortaya koydu.

11 BAŞLIK ALTINDA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GELİŞTİRİLDİ

Çalıştay, iki ana oturumdan oluştu. Salon programında, katılımcılara politika sürecinin ve çalıştay yönteminin detayları aktarıldı. Açılış konuşmalarının ardından gençlerin görüşlerinin alındığı istişare oturumları düzenlendi. Programın ikinci bölümünde ise katılımcılar, 11 başlık altında grup çalışmalarına katılarak, gençlik politikaları için somut hedefler ve eylem önerileri geliştirdi.

GÖRÜŞLER ELEKTRONİK FORMLA DA TOPLANDI

Atölye programlarına katılamayan gençler veya farklı bir şekilde katkı sunmak isteyenler için özel olarak hazırlanan elektronik formla da herkesin çalıştaya katkıda bulunması sağlandı. Çalıştay alanında paylaşılan form bağlantısı ve karekodlar ile gençler, görüşlerini kolaylıkla iletti.

GENÇLER, GELECEĞİN POLİTİKALARINA YÖN VERİYOR

Kayıt sürecinde herhangi bir seçim yapılmaksızın, formu dolduran herkesin bireysel veya bir kurum adına katılım sağladığı etkinlikle, gençlerin politika yapım süreçlerine katılımında önemli bir adım olması ve gençlerin söz sahibi olduğu bu çalıştaylar ile, Türkiye'nin gençlik politikalarının daha etkin ve kapsayıcı bir biçimde şekillenmesine olanak tanıması hedefleniyor.