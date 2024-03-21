Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Bizim görevimizin başında uyuşturucu ile mücadele var

Politika

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bizim görevimizin başında da uyuşturucu ile mücadele var. Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber yetenek taraması da yapıyoruz. Yaklaşık 3,5 milyon çocuğumuza tarama yaptık" dedi.

Bir dizi program ve ziyaret için Rize'ye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın ilk durağı Çayeli ilçesinde yapımı tamamlanan Çayeli Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu. Ardından Ardeşen Belediye'sine giderek ziyaret etti. Ardeşen sokaklarında esnaf ziyareti yapan Bakan Bak, Fındıklı'ya giderek ilçe seçim irtibat bürosuna ziyarette bulundu. Fındıklı Muhtarlar Derneği'ne geçen Bak, ilçedeki STK'larla toplantı gerçekleştirdi. Ardından esnafla bir araya gelen Bakan Bak'ın Fındıklı'dan sonraki durağı Pazar ilçesi oldu. Bak, Pazar ilçesinde proje toplantısının ardından iftar programı ile günü sonlandırdı.

"Bizim görevimiz başında da uyuşturucu ile mücadele var"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, uyuşturucu ile mücadelede sporun başta olduğunu belirterek, "Türkiye son 22 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir spor devrimi yaşamaktadır. Her tarafa tesisler yapıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında stadyumlar, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, atletizm sahaları başta olmak üzere pek çok şeyi yapıyoruz. Binlerce tesis yapıldı. Köylere kadar halı sahalar yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en önemli görevlerimizden bir tanesi, bağımlılıkla, uyuşturucu ile mücadeledir. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durmasını istiyoruz. Onu içinde salonlara, spor tesislerine gelmesini istiyoruz. Burada aileleri gördük onlara şunu söylüyorum. Çocuklarınızı tesislerimize getirin ve spor yapsınlar. Kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar. Sokakta çocuklar uyuşturucu kullanıyorlar. Bu bize rahatsızlık veriyor. Annesinden para almak için ona saldırıyor. Diğer tarafta da spor yapan çocuklar var. Biz bunları çok önemsiyoruz. Bizim görevimiz başında da uyuşturucu ile mücadele var. Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber yetenek taraması da yapıyoruz. Yaklaşık 3,5 milyon çocuğumuza tarama yaptık" şeklinde konuştu. - RİZE