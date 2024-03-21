Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Bizim görevimizin başında uyuşturucu ile mücadele var

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bizim görevimizin başında da uyuşturucu ile mücadele var. Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber yetenek taraması da yapıyoruz. Yaklaşık 3,5 milyon çocuğumuza tarama yaptık" dedi.
Bir dizi program ve ziyaret için Rize'ye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın ilk durağı Çayeli ilçesinde yapımı tamamlanan Çayeli Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu. Ardından Ardeşen Belediye'sine giderek ziyaret etti. Ardeşen sokaklarında esnaf ziyareti yapan Bakan Bak, Fındıklı'ya giderek ilçe seçim irtibat bürosuna ziyarette bulundu. Fındıklı Muhtarlar Derneği'ne geçen Bak, ilçedeki STK'larla toplantı gerçekleştirdi. Ardından esnafla bir araya gelen Bakan Bak'ın Fındıklı'dan sonraki durağı Pazar ilçesi oldu. Bak, Pazar ilçesinde proje toplantısının ardından iftar programı ile günü sonlandırdı.
"Bizim görevimiz başında da uyuşturucu ile mücadele var"
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, uyuşturucu ile mücadelede sporun başta olduğunu belirterek, "Türkiye son 22 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir spor devrimi yaşamaktadır. Her tarafa tesisler yapıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında stadyumlar, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, atletizm sahaları başta olmak üzere pek çok şeyi yapıyoruz. Binlerce tesis yapıldı. Köylere kadar halı sahalar yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en önemli görevlerimizden bir tanesi, bağımlılıkla, uyuşturucu ile mücadeledir. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durmasını istiyoruz. Onu içinde salonlara, spor tesislerine gelmesini istiyoruz. Burada aileleri gördük onlara şunu söylüyorum. Çocuklarınızı tesislerimize getirin ve spor yapsınlar. Kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar. Sokakta çocuklar uyuşturucu kullanıyorlar. Bu bize rahatsızlık veriyor. Annesinden para almak için ona saldırıyor. Diğer tarafta da spor yapan çocuklar var. Biz bunları çok önemsiyoruz. Bizim görevimiz başında da uyuşturucu ile mücadele var. Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber yetenek taraması da yapıyoruz. Yaklaşık 3,5 milyon çocuğumuza tarama yaptık" şeklinde konuştu. - RİZE
Son Dakika › Politika › Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Bizim görevimizin başında uyuşturucu ile mücadele var - Son Dakika
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bu reformların 31 Mart'tan sonra hayata geçirileceğini söyledi. Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için etkin bir şekilde çalışacaklarını ve girişimcilerin önünü açacaklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mayıs seçimleriyle siyasi istikrarını ve güven ortamını koruduğunu belirterek, büyümeye, istihdam üretmeye ve ihracata devam ettiklerini söyledi. Yılmaz, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, Bursa'nın Türkiye Yüzyılı hedeflerini taşıyacak birliği ve beraberliği göstereceğine inandığını ifade etti. Ayrıca, enflasyonla mücadelede planlarını yaptıklarını ve sonuçları göreceklerini belirtti.
Bakan Işıkhan, MÜSİAD'ın ülkenin siyasi ve ekonomik süreçlerinde önemli görevler üstlendiğini belirtti. Hükümetin yatırımcılarına ve işverenlerine verdiği teşviklerle ekonomik baskıyı ortadan kaldırdığını vurgulayan Işıkhan, çalışma hayatında ve sosyal güvenlikte yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu reformları piyasanın aktörleriyle istişare içerisinde hayata geçireceklerini ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop'ta düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Özel, konuşmasında emeklilerin yaşadığı mağduriyetleri ve seçimlerde hesap sorma çağrısını yineledi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt'ta yaptığı konuşmada, Türk ordusunun terör örgütüyle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terör örgütünün belini kırdıklarını söyledi. Güler, şehitlerin ve gazilerin vatanın en kutsal emaneti olduğunu vurgulayarak, onların hakkını ödeyemeyeceklerini ancak hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade etti.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, CHP'nin adayı Eren Ali Bingöl'ün amcasının cenaze törenine katılım sağladı. Başkan Yazıcı'nın bu davranışı takdir topladı ve sosyal medyada olumlu yorumlar aldı.
ABD Kongresi, Demokratlarla Cumhuriyetçilerin anlaştığı geçici bütçe tasarısında, İsrail'e yeni askeri yardımlar onaylanırken Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) Mart 2025'e kadar fon ayrılmaması öngörüldü. Tasarıda ayrıca, Gazze'ye insani yardım sağlayan UNRWA'ya 1 yıl boyunca hiç fon ayrılmayacağı belirtildi. Bu karar, UNRWA'nın Gazze'deki acil yardımların dağıtılmasında önemli bir rol oynadığı düşünüldüğünde eleştirilere neden oldu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçimlerinde oylara sahip çıkılması gerektiğini belirterek, adil ve şeffaf bir seçim için sahada olunması ve her vatandaşın oyunun sayılmasının sağlanması gerektiğini söyledi. Kurum, avukatlarla bir araya geldiği iftar programında, seçim sürecinin demokrasiye uygun bir şekilde tamamlanmasını arzu ettiklerini ve hukuki işlemlerle manipülasyonlara karşı mücadele edeceklerini vurguladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adana'da yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ın egemen bir devlet olması bakımından deniz yetki alanları, münhasır bölge hakları, kıta sahanlığı ve kara hudutlarıyla Mavi Vatan'da hakkın ve hukukun daha da pekiştiğini belirtti. Tatar, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurgulayarak, iki devletli çözümün gerekliliğini dile getirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?