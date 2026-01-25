Bak: Türkiye, mazlumların yanında!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bu millet ve bu ülke her zaman mazlumların yanında, zalimin karşısında olmuştur. İşte buna karşılık ayağa kalkan bir Türkiye var. Dünyayı uyandıran ve oradaki zulmü tüm dünyaya anlatan bir Türkiye var" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eskişehir'de AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Bizler başkaları gibi afişlerle, algılarla değil, hizmet ve eser siyasetiyle bu ülkeye hizmet etmeye devam ediyoruz. Türkiye'deki devasa yatırımları görüyorsunuz; nükleer santrallerden otoyollara, köprülerden havaalanlarına, şehir hastanelerinden inanılmaz spor tesislerine kadar yapılan pek çok yatırımı hep beraber biliyoruz. Bunlar eser siyasetidir, hizmet siyasetidir. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber Aydın'daydık. Aydın'da bin yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanesi'ni açtı. İşte millet bahçeleriyle, şehir hastaneleriyle, sağlık sektöründe yapılan yatırımlarla, sanayide yapılan yatırımlarla, Kaan'ıyla, İHA'sıyla, SİHA'sıyla teknoloji büyüten güçlü bir Türkiye var. Türkiye'yi dünyada ve bölgede daha güçlü bir hale getirmek isteyen bir lider, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan var. İşte Suriye'yi görüyorsunuz. 2011'de başlayan çatışmalar, göçler. Kararlı bir şekilde onları misafir eden bir Türkiye ve nihayetinde özgürlüğüne kavuşan bir Suriye var. O zamanlar Cumhurbaşkanımız ne demişti? 'Güneyimizde bir terör devleti kurulmasına müsaade etmeyeceğiz.' İşte bugün bunu yine görüyoruz. Yine Karabağ'da Ermenilerin zulmüne son veren Azerbaycan'a destek olan bir Türkiye var. Filistin için, Gazze için Birleşmiş Milletler kürsüsünde haykıran ve mazlumların sesi olan bir Recep Tayyip Erdoğan, bir Türkiye var. Bu millet ve bu ülke her zaman mazlumların yanında, zalimin karşısında olmuştur. İşte buna karşılık ayağa kalkan bir Türkiye var. Dünyayı uyandıran ve oradaki zulmü tüm dünyaya anlatan bir Türkiye var. İşte bu nedenle Cumhurbaşkanımız, dünya liderleri arasında yürüttüğü kararlı lider diplomasisiyle güçlü bir irade ortaya koyuyor" dedi.

"Millet Bahçemize Eskişehirspor Müzesi kazandırmak istiyoruz"

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ise yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Eskişehir sadece bir kültür ve eğitim şehri değil, aynı zamanda ruhu genç, enerjisi yüksek bir vizyon kentidir. Bizler, AK Parti kadroları olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gençlerimizi sadece geleceğin teminatı değil, bugünün de ortağı olarak görüyoruz. Sayın bakanım, Eskişehir bir üniversite şehri olmanın ötesinde artık bir gençlik projeleri merkezidir. Gençlik merkezlerimiz, gençlerimizin sadece boş vakitlerini değerlendirdiği yerler değil, sanattan teknolojiye, gönüllülük faaliyetlerinden kişisel gelişime kadar kendilerini buldukları ikinci evleri olmuştur. Gençlerimizin en temel ihtiyacı olan barınma konusunda ise Eskişehir, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla ve siz değerli bakanımız ve ekip arkadaşlarınızın gayretleriyle Türkiye'de örnek bir başarı hikayesi yazmıştır. Eskişehir'de KYK yurt kapasitemizi yaklaşık 20 bin seviyesine çıkararak, başvuru yapan evlatlarımızın tamamının yerleşmesine vesile olduk. Yüzde 100 yerleştirme oranıyla elde edilen bu tarihi başarı, 'hiçbir gencimizi açıkta bırakmama' sözümüzün en somut nişanesidir. Yurtlarımızla, modern tesislerimizle gençlerimize sadece bir yatak değil, güvenli ve konforlu bir gelecek sunmaktayız. Sayın bakanım, şimdi sizlerden özel bir ricamız olacak. Eskişehirspor bu şehir için sadece bir spor kulübü değil, bizim kimliğimiz, sevdamız ve ortak hafızamızdır. Bu şehirde kime sorsanız size bir 'Eskişehirspor' hikayesi anlatır. Bizim bir hayalimiz var: Bu şanlı tarihi ve eşsiz tribün kültürünü ölümsüzleştirmek. Eskişehirspor'umuzun hatıralarının yaşandığı, kupaları kaldırdığı, mutlulukları ve hüzünleri yaşadığımız eski stadyumun yerine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları noktasında 2020 yılında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi hemşehrilerimizin hizmetine sunulmuştur. Biz burada hatıraların yaşaması, gelecek nesillere bu duyguların aktarılması noktasında Millet Bahçemize Eskişehirspor Müzesi kazandırmak istiyoruz. Bu müze sadece kupaların sergilendiği bir alan değil; Amigo Orhan'ın mirasını, 'Es-Es-Es, Ki-Ki-Ki' nidalarını ve bu şehrin asil duruşunu gelecek nesillere taşıyacak bir yaşam alanı olacaktır. Gençlerimize bu büyük mirası anlatmak, onlara bu aidiyet duygusunu aşılamak bizim en büyük vefa borcumuzdur. Şehrimizin spor mirasını koruyacak, hatıralarımızı tozlu raflardan çıkarıp gün ışığına kavuşturacak bu müze talebimizi tüm Eskişehir halkı adına tensiplerinize arz ediyorum. Sayın bakanım, desteklerinizle Eskişehir'de sporu sokağa, coşkuyu meydanlara, başarıyı ise kürsülere taşımaya devam edeceğiz. Eskişehirspor Müzesi hayalimiz başta olmak üzere yeni dönem projelerimizde de bizleri yalnız bırakmayacağınızı biliyoruz. Şehrimize kazandırdığınız tüm tesisler, gençlerimize sunduğunuz imkanlar ve bugün bizleri onore eden ziyaretleriniz için tüm teşkilatımız adına şükranlarımı sunuyorum."

"Bu şehir afişlerle değil, temellerle yönetilir"

AK Parti Eskişehir Milleti Nebi Hatipoğlu yerel yönetimleri eleştirerek, "ADaha önce şehrimize kazandırılan 33 bin kapasiteli modern stadımız, Yenikent kapalı spor salonumuz, on binlik kapalı yüzme havuzumuz, okullarımızın yerleşkelerine kazandırılan halı sahalar, basketbol ve voleybol sahaları; bunların tamamı bu şehrin gençleri için ortaya konulmuş somut, gerçek ve inkar edilemez eserlerdir. Şimdi buradan açıkça sormak istiyorum: Yerel seçim meydanlarında gençlik ve spor adına bol keseden söz veren yerel yöneticilerin bugün ortaya koyabildiği tek bir somut eser var mı? Yok. Çünkü bu şehir afişlerle değil, temellerle yönetilir; masal anlatanlarla değil, iş yapanlarla hatırlanır. 17 branşı kapsayacak kapalı spor salonu sözü verenler, iki yeni kapalı yüzme havuzu vaadinde bulunanlar, bırakın temel atmayı, projeleri evraktan öteye taşıyamadılar. Daha da vahimi şudur: 'Öğrenci yurdu açacağız' diyerek gençlerimize umut dağıtanların 50 yılı aşkın bir binada sadece 30 öğrencinin barınmasını büyük bir başarı gibi sunması, gençliğe bakış açılarının en net özetidir. Biz buna hizmet demiyoruz, biz buna algı diyoruz. Bugün Büyükşehir Belediyesi'nin seçim döneminde öğrencilere taahhüt ettiği öğrenci yurtlarından sadece bir tanesi faaliyete geçti. O da 50 yaşında bir binada, depreme dayanıklılığı olmayan bir binada sadece 30 öğrenciye hizmet ediyor. Peki, gerçek tablo nedir? Bu şehirde Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı toplam 16 bin 500 yatak kapasiteli yurtlarımız bulunmaktadır. ve bu yurtlarda gençlerimiz aylık sadece bin TL ödeyerek güvenli ve modern konaklama, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği, kesintisiz sıcak su, ücretsiz ve hızlı internet, kütüphaneler, ders çalışma alanları, çamaşırhaneler gibi çağdaş insana yakışan tüm imkanlardan faydalanmaktadırlar. İşte fark tam buradadır: Bir tarafta algıyla büyütülen sözler, diğer tarafta rakamlarla konuşan ve hayatı kolaylaştıran gerçek hizmetler. Biz gençliği afişlere değil, devletin imkanlarına emanet ettik. Biz gençliği söylemlere değil, devlet güvencesine teslim ettik. Kıymetli dava arkadaşlarım, AK Parti iktidarı gençliği seçimden seçime hatırlayanların değil, her gün sahada olanların siyasetidir. Gençliği tribünlerden izleyenlerin değil, sahanın içinde koşanların siyasetidir. Bugün açılışını yaptığımız tesislerle temelini attığımız yatırımlar şunu açıkça göstermektedir: Bu şehirde gençlik için çalışan bir irade vardır ve bu iradenin adı da AK Parti'dir. Şimdi bize düşen görev, bu hizmetleri kapı kapı anlatmak, bu farkı sahada göstermek ve milletimize gerçeği cesaretle söylemektir. Çünkü bu millet kimin konuştuğunu değil, kimin iş yaptığını çok iyi biliyor. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gençliğe yapılan her yatırımın Türkiye'nin geleceğine vurulan güçlü bir mühür olduğuna yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR