Gençlik ve Spor Bakanı Ergin Ataman'a Destek Verdi - Son Dakika
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Politika

Gençlik ve Spor Bakanı Ergin Ataman'a Destek Verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Basketbol Takımı başantrenörü Engin Ataman'ın maruz kaldığı tehdit karşısında yanında olduğunu belirtti. Bakan Bak, Ataman'ın ülkesini temsil eden değerli bir spor insanı olduğunu ve yanlarında olduklarını ifade etti.

26.04.2024 15:55
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Basketbol Takımı başantrenörü Engin Ataman'ın maruz kaldığı tehdit karşısında yanında olduğunu belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde rakip takımın teknik ekibinden bir görevlinin tehdit dolu sözlerine maruz kalan A Milli Basketbol Takımı başantrenörü Ergin Ataman'a yayımladığı mesajla destek verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Bak, "Ergin Ataman, A Milli Basketbol Takımımızın başantrenörü ve ülkemizi temsil eden kıymetli bir spor insanıdır. Başarılarıyla gurur duyduğumuz ve gittiği her yerde ülkesine olan sevgisini dile getirmiş hocamızın yanındayız" ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman, Yunan ekibi Panathinaikos'un Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde, İsrail temsilcisi Maccabi'nin teknik ekibinden birisinin "İsrail'de görüşeceğiz. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin" tehditlerine maruz kalmıştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gençlik ve Spor Bakanı Ergin Ataman'a Destek Verdi - Son Dakika

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