Gençlik ve Spor Bakanı Marmaris'te Spor Tesislerini İnceledi - Son Dakika
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Politika

Gençlik ve Spor Bakanı Marmaris'te Spor Tesislerini İnceledi

Gençlik ve Spor Bakanı Marmaris\'te Spor Tesislerini İnceledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Bakanlığa ait spor tesislerini inceleyerek, yapılması planlanan projeleri değerlendirdi. Bakan Bak, futbol sahasını inceledi, gençlik merkezi ve kapalı spor salonu hakkında bilgi verdi. Ayrıca su sporları merkezi alanı hakkında da bilgi veren Bakan Bak, Marmaris'in spor kenti olacağını belirtti.

23.03.2024 19:53  Güncelleme: 20:09
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Bakanlığa ait spor tesislerini inceleyerek, yapılması planlanan projeleri değerlendirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Marmaris ziyaretinden önce Beldibi Mahallesi'nde bulunan futbol sahasını inceledi, futbol oynayan çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı, hatıra fotoğrafı çektirdi. Yapılması planlanan gençlik merkezi ve kapalı spor salonu hakkında bilgi veren ve projeleri yerinde inceleyen Bakan Bak, çocukların kaleci olduğu sahada penaltı atışı yaptı. Beldibi Mahallesi'nin ardından Aktaş mevkiinde yapılması planlanan su sporları merkezi alanına giderek yine projeler hakkında bilgi veren Bakan Bak, bölgenin sadece Marmaris'in değil tüm ülkenin spor kenti olacağını belirtti. Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'nın da katıldığı ziyarette Bakan Bak, Yazıcı'dan Marmaris'te gerçekleşen Ege Rallisi hakkında bilgi aldıktan sonra Yazıcı'nın başkan olduğu zaman ilk imzalayacağı projelerin spor projeleri olacağını belirtti.

Bakan Bak'a ziyaretlerine Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ve İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya ile İlçe Gençlik Spor Müdürü Cem Tuncel, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, TOSFED Başkanı Eren Üçlerdağı, Cumhur İttifakı il ve ilçe başkanları eşlik etti. Gençlik ve Spor bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve beraberindekiler iftar programına katılmak üzere alandan ayrıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gençlik ve Spor Bakanı Marmaris'te Spor Tesislerini İnceledi - Son Dakika

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