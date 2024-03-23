Gençlik ve Spor Bakanı Marmaris\'te Spor Tesislerini İnceledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Bakanlığa ait spor tesislerini inceleyerek, yapılması planlanan projeleri değerlendirdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Marmaris ziyaretinden önce Beldibi Mahallesi'nde bulunan futbol sahasını inceledi, futbol oynayan çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı, hatıra fotoğrafı çektirdi. Yapılması planlanan gençlik merkezi ve kapalı spor salonu hakkında bilgi veren ve projeleri yerinde inceleyen Bakan Bak, çocukların kaleci olduğu sahada penaltı atışı yaptı. Beldibi Mahallesi'nin ardından Aktaş mevkiinde yapılması planlanan su sporları merkezi alanına giderek yine projeler hakkında bilgi veren Bakan Bak, bölgenin sadece Marmaris'in değil tüm ülkenin spor kenti olacağını belirtti. Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'nın da katıldığı ziyarette Bakan Bak, Yazıcı'dan Marmaris'te gerçekleşen Ege Rallisi hakkında bilgi aldıktan sonra Yazıcı'nın başkan olduğu zaman ilk imzalayacağı projelerin spor projeleri olacağını belirtti.
Bakan Bak'a ziyaretlerine Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ve İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya ile İlçe Gençlik Spor Müdürü Cem Tuncel, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, TOSFED Başkanı Eren Üçlerdağı, Cumhur İttifakı il ve ilçe başkanları eşlik etti. Gençlik ve Spor bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve beraberindekiler iftar programına katılmak üzere alandan ayrıldı. - MUĞLA
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu, 'Yuvamız İstanbul' kreşlerinden yararlanan çocuklar ve aileleriyle iftarda bir araya geldi. İmamoğlu, çocukların ve kadınların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışacaklarını söyledi ve yeni dönem projelerini açıkladı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Keşan'da düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 14 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü ve bu durumun istihdam artışına yol açtığını belirtti. Bakan Bolat ayrıca, Türkiye'nin Edirne'deki önemli konumunu vurgulayarak, hükümetin Edirne'ye yaptığı yatırımları ve esnaflara sağlanan kredi desteğini anlattı. Konuşmasında Türkiye'nin ekonomik büyüme, ihracat ve savunma sanayi alanındaki başarılarına da değinen Bakan Bolat, ülkenin geleceğine yönelik umutlu olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un hizmete açılması gerektiğini belirterek, bu konuda daha fazla zaman kaybedilemeyeceğini ifade etti. 5 yıl boyunca bu fırsatı kaçırdıklarını ancak bir 5 yıl daha bekleyemeyeceklerini söyledi.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa Mitingi'nde vatandaşlara seslendi ve İstanbul'un projelerinde kullanacakları paraları israf etmeyeceklerini söyledi.
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