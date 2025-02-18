Gençlikte Vatan Sevgisi Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Gençlikte Vatan Sevgisi Vurgusu

Bakan Bak, öz değerleri benimsemiş gençler yetiştirmek istediklerini açıkladı.

18.02.2025 17:17
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Bakan Bak: "Ülkesinin değerlerini özümsemiş gençler istiyoruz"

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Ülkesinin önemli değerlerini özümsemiş, vatanının büyümesini ve gelişmesiyle gurur duyan, onu heyecanla anlatan gençler istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesindeki gençlere yönelik toplantıda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlerin kendilerini ifade etmeleri. Biz böyle bir gençlik istiyoruz; fikirlerini anlatan ve paylaşan, bu coğrafyada güçlü kılmamızı sağlayan, tabii ki manevi değerine sahip ülkesinin önemli değerlerini özümsemiş, vatanının büyümesini ve gelişmesiyle gurur duyan, onu heyecanla anlatan gençler istiyoruz" ifadesini kullandı.

"Toplumsal bilincin artmasını istiyoruz"

Gençlerin birlik ve beraberlik duygularının gelişmesine büyük önem verdiklerini belirten Bakan Bak, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak, "O yüzden bütün gençlerimizin bu bilinçte olması için afet yönetimi ve dayanıklılık konusunda görüşler ortaya çıksın istiyoruz. Biz gençlerimizi 6 Şubat depreminde gördük. Sağımızda o gençleri gördük. Gençlerin heyecanını, çabalarını. O bilinci yaşamak gerekiyor. Yaşadığımız süreçler içerisinde yaşadığımız afet yönetimi ve dayanıklılık konusunda görüşlerin ve toplumsal bilincin artmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"O içerinizdeki ateşin yanmasına ihtiyacımız var"

Bakan Bak, "Gençlik kamplarımız, gençlik merkezlerimiz ile sahanın her tarafındayız. Bu bakanlık sizin. Sizlerin enerjisine ihtiyacımız var. Sizin çalışmalarınıza ihtiyacımız var. Sizin o içerinizdeki ateşin yanmasına ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Gençlerimize inanıyoruz"

Bakan Bak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buraya gelmenizi ve Millet Kütüphanesi'ni görmenizi istedik. Buradaki çalışmaları yapmanızı istedik. Sizleri seviyoruz. Gençlerimize inanıyoruz. Enerjinize inanıyoruz. Ülkeyi sevdiğinizi biliyoruz. Ülkemiz için çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Bu ülkeyi çok seviyoruz. İnsanlarımızı seviyoruz. Sizlerle gençlerle güçlüyüz."

Bakan Bak, konuşmasının ardından gençler ile hatıra fotoğrafı çekildi.

(KT-BÇ-BA-Y)

Kaynak: İHA

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