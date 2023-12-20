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Genelkurmay Başkanı Gürak, İtalyan mevkidaşını kabul etti - Son Dakika
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Genelkurmay Başkanı Gürak, İtalyan mevkidaşını kabul etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İtalya Genelkurmay Başkanı Oramiral Guiseppe Cavo Dragone ile bir araya geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetiyle Ankara'ya gelen İtalya Genelkurmay Başkanı Oramiral Dragone için Genelkurmay Başkanlığında askeri tören düzenlendi. Törenin ardından Gürak ve Dragone, Genelkurmay karargahında görüşmeye geçti.

Genelkurmay Başkanı Gürak, İtalyan mevkidaşını kabul etti
20.12.2023 - 20:46,
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Genelkurmay Başkanı Gürak, İtalyan mevkidaşını kabul etti

ANKARA - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İtalya Genelkurmay Başkanı Oramiral Guiseppe Cavo Dragone ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetiyle Ankara'ya gelen İtalya Genelkurmay Başkanı Oramiral Dragone için Genelkurmay Başkanlığında askeri tören düzenlendi. Törenin ardından Gürak ve Dragone, Genelkurmay karargahında görüşmeye geçti.

Kaynak: İHA
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