Genelkurmay Başkanı Gürak, İtalyan mevkidaşını kabul etti

ANKARA - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İtalya Genelkurmay Başkanı Oramiral Guiseppe Cavo Dragone ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetiyle Ankara'ya gelen İtalya Genelkurmay Başkanı Oramiral Dragone için Genelkurmay Başkanlığında askeri tören düzenlendi. Törenin ardından Gürak ve Dragone, Genelkurmay karargahında görüşmeye geçti.